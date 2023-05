‘Betaalbare klaptelefoon Motorola Razr 40 krijgt prima specificaties’

Smartphones met een vouwbaar scherm zijn vaak erg duur. Motorola komt binnenkort echter met een relatief betaalbare klaptelefoon. De eerste specificaties van deze Motorola Razr 40 zijn gelekt en die vallen niet tegen…

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de specificaties van de Motorola Razr 40’

We hebben al veel gelezen over de Motorola Razr 40 Ultra. Dat is de nieuwe high-end klaptelefoon van het Amerikaanse bedrijf. Hij beschikt straks over een razendsnelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor én een veel groter tweede schermpje aan de buitenkant dan de Razr 2022.

Maar wat als je budget iets kleiner is? Voor deze doelgroep brengt Motorola binnenkort een soortgelijk toestel uit. Lekker Anvin posten de vermoedelijke specificaties van deze Motorola Razr 40 (of Razr 40 Lite) op Twitter.

Die zijn best goed te noemen. De smartphone zou op een Snapdragon 7 Gen 1-chip draaien in combinatie met maximaal 12GB RAM. Daarmee kun je zware games niet op hoge instellingen spelen, maar je mag wel een zeer vlotte werking verwachten. De accu zou opladen met 33 Watt. Dat is net zo snel als de duurdere Razr 40 Ultra. De smartphone draait uit de doos op Android 13.

Renders van de Motorola Razr 40

Het grootste verschil tussen beide varianten zien we aan de achterzijde. Het tweede scherm van de normale Razr 40 is een stuk kleiner dan dat van de Ultra. Je kunt er de tijd op checken en misschien een enkele notificatie, maar daar houdt het wel mee op. Het grotere scherm van de Razr 40 Ultra gebruik je ook om selfies te maken en instellingen te veranderen zonder het toestel open te klappen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs en verkrijgbaarheid

Volgens geruchten krijgt de Motorla Razr 40 een adviesprijs van 899 euro. Dat is veel geld, maar wel goedkoper dan de meeste concurrenten. Voor de Razr 40 Ultra zou je 1199 euro kwijt zijn. De Razr 2022 was vorig jaar precies even duur.

Motorola presenteert de Razr 40 en Razr 40 Ultra op 1 juni aanstaande. Dat is dus al heel snel. Of de smartphones dan ook direct naar Nederland komen, moeten we overigens nog even afwachten. Bij voorgaande Razr duurde het soms maanden voor ze bij ons in de winkel lagen.

Uiteraard houden we je graag op de hoogte! Download de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees meer over Motorola: