Livestream: volg de onthulling van de Motorola Razr 40 (Ultra)

Motorola onthult vanavond nieuwe opvouwbare smartphones. Met deze livestream kijk je naar de onthulling van de Razr 40-toestellen.

Zo kijk je de Motorola Razr 40-livestream

Om 20.00 uur Nederlandse tijd gaat een Motorola-event van start in Madrid. Daar presenteert het bedrijf hoogstwaarschijnlijk nieuwe, opvouwbare smartphones. De afgelopen weken is al veel gelekt over de Motorola Razr 40 Ultra en een goedkopere smartphone, die vermoedelijk simpelweg de ‘Razr 40’ heet.

Tijdens het evenement worden de vouwbare toestellen waarschijnlijk officieel getoond. Leuk is dat je de presentatie kan volgen via de YouTube-livestream hierboven. De stream werkt uiteraard op al je apparaten en kun je dus ook starten op bijvoorbeeld een Chromecast.

Wat we tot nu toe weten

Bijna alle specificaties van de verwachte Razr 40 Ultra zijn al gelekt. De smartphone zou beschikken over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, net als de Motorola Razr uit 2022. Daarnaast moet er 8GB aan werkgeheugen, 256GB aan opslagruimte en een 3800 mAh-batterij aanwezig is. De accu is relatief klein, maar kan wel snel opladen met maximaal 33 Watt.

Het 6,9 inch-oled-scherm aan de binnenkant heeft een resolutie van 2640 bij 1080 pixels en de ververssnelheid is minimaal 120Hz. Daardoor geniet je van soepele beelden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 12 megapixel, terwijl de groothoeklens ‘uitgezoomde’ foto’s maakt in 13 megapixel. Aan de binnenkant zit een 32 megapixel-selfiecamera.

Het is nog onduidelijk wat de Razr 40 Ultra gaat kosten, maar daar komen we vanavond achter. De vorige Razr verscheen in Nederland met een adviesprijs van 1199 euro.

