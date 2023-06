Motorola Razr 40 (Ultra) onthuld: groter scherm, hetzelfde prijskaartje

Motorola kondigt niet één, maar twee nieuwe opvouwbare smartphones aan. De Razr 40 Ultra is flink verbeterd, terwijl de Razr 40 juist relatief betaalbaar is. Lees hier alles!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr 40 Ultra officieel onthuld

Na veel geruchten, gelekte specificaties en afbeeldingen is de Motorola Razr 40 Ultra eindelijk officieel onthuld. Het is de nieuwste opvouwbare smartphone van het bedrijf, die de Razr 2022 opvolgt. Het toestel heeft een nieuw design met een groter schermpje aan de voorkant.

Het zogeheten QuickView-display is nu 3,6 inch groot, wat een flinke stap vooruit is. De Razr 2022 had een display van 2,7 inch op de voorzijde. Door het grotere scherm is er meer ruimte om apps te bedienen, op berichten te antwoorden, via Spotify muziek te luisteren en het is zelfs mogelijk om films en series te kijken via verschillende streamingdiensten.

Het is daarnaast mogelijk om simpele games op het schermpje te spelen en een eigen live wallpaper en klok in te stellen. Ook kun je je favoriete apps op het kleinere homescreen plaatsen, je agenda bekijken, het weerbericht checken en meer.

Het QuickView-scherm is niet alleen groter, maar heeft ook een hogere ververssnelheid van 144Hz. Dat zorgt ervoor dat animaties veel vloeiender zijn dan bij de Motorola Razr van vorig jaar. Het display wordt verder onderbroken door de twee camera’s en led-flitser van de Razr 40 Ultra. Aan de binnenkant van de telefoon zit nog een camera, waarover later meer.

Ook het ‘normale’ scherm is groter

Ook het scherm aan de binnenkant is gegroeid. De Razr 40 Ultra heeft opengeklapt een 6,9 inch-display met een full-hd-resolutie. De ververssnelheid ligt op 165Hz, net als bij bijvoorbeeld de Motorola Edge 40 Pro. Ook is er ondersteuning voor hdr10+, wat voor realistischere beelden moet zorgen.

De Motorola Razr 40 Ultra heeft een IP52-certificatie, waardoor ‘ie tegen een spatje water kan. Het toestel draait op een ‘schone’ versie van Android 13 en kan overweg met het Ready For-platform van Motorola. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de Razr te gebruiken als webcam bij het voeren van videogesprekken op een laptop.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snellere hardware

Onder de motorkap van de Razr 40 Ultra zit een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de op één na snelste processor van dit moment. Daar prikt Motorola 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. De accu is 3800 mAh groot en dat is 300 mAh meer dan bij de Razr 2022 van vorig jaar. Het blijft echter krap als je de accucapaciteit vergelijkt met die van andere high-end Android-telefoons.

Het Razr-toestel kan snel opladen met maximaal 30 Watt. Nieuw is de aanwezigheid van draadloos opladen, waardoor je niet met kabeltjes hoeft te klungelen. Helaas duurt het wel erg lang om de Razr 40 Ultra draadloos op te laden, want dit gaat niet sneller dan 5 Watt.

Dan de camera’s. De Razr 40 Ultra heeft er zoals gezegd twee achterop: een 12 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. De hoofdcamera heeft een groot diafragma van f/1.5, wat ervoor moet zorgen dat ‘ie extra veel licht opvangt. Ook optische beeldstabilisatie is aanwezig en de groothoeklens doet tevens dienst als macrocamera.

Razr 40 is veel betaalbaarder

Ook komt Motorola met de reguliere Razr 40, die honderden euro’s goedkoper is dan de Ultra. Het bedrijf heeft wel een aantal concessies moeten doen om het prijskaartje te verlagen. Zo is het schermpje op de voorkant veel kleiner (1,5 inch), al kun je het alsnog gebruiken om notificaties te checken en selfies te maken.

Het reguliere scherm is 6,9 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2640 bij 1080 pixels en een ververssnelheid van 144Hz. Op dit gebied wijkt de Razr 40 dus weinig van de Razr 40 Ultra af. De hoofdcamera is wel anders en maakt foto’s in 64 megapixel. Ook aanwezig is een 13 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-selfiecamera.

Verder is de Snapdragon 7 Gen 1-chip minder krachtig. Deze processor zien we vooral in middenklasse smartphones, zoals de onlangs onthulde HTC U23 Pro en de iets oudere Xiaomi 13 Lite. De Razr 40 heeft daarnaast 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

De Razr 40 heeft wel een grote accu dan zijn duurdere broer. De batterij heeft een capaciteit van 4200 mAh en kan snelladen met maximaal 30 Watt. Draadloos opladen is aanwezig en dankzij de IP52-certificatie kan de opvouwbare telefoon tegen een spatje water.

Zoals gezegd draaien de Motorola Razr 40 en Razr 40 Ultra uit de doos op Android 13. Daar legt Motorola zijn MyUX-schil overheen, die allerlei functies toevoegt. Android wordt echter niet te veel aangepast, waardoor de software ‘schoon’ blijft.

Motorola belooft de Razr-telefoons drie grote Android-upgrades te geven: naar Android 14, 15 en 16. Daarnaast krijgen de smartphones vier jaar lang beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden en problemen oplossen. Deze updates verschijnen tweemaandelijks.

Motorola Razr 40 (Ultra) release en prijzen

De Motorola Razr 40 Ultra is vanaf vandaag (1 juni) verkrijgbaar. Het toestel heeft een adviesprijs van 1199 euro en is daarmee net zo duur als zijn voorganger. Motorola verkoopt de smartphone via zijn eigen website, maar je kan ook terecht bij alle bekende webwinkels.

De Razr 40 is met een adviesprijs van 899 euro een stuk goedkoper. De telefoon is daardoor toegankelijker, maar we moeten nog wel even op de release wachten. Motorola brengt de Razr 40 medio juli uit in Nederland.

Het laatste nieuws over Motorola: