Gelekt: Motorola Razr 40 Ultra te zien op persafbeeldingen

Gelekte afbeeldingen van de Motorola Razr 40 Ultra laten weinig aan de verbeelding over. De smartphone verschijnt in verschillende kleuren, dus check de beelden in dit artikel.

Bekijk de Motorola Razr 40 Ultra renders

De aankondiging van de Motorola Razr 40 Ultra laat vermoedelijk niet lang meer op zich wachten. De opvouwbare smartphone is al meerdere malen gelekt en nu zijn er officiële persafbeeldingen online gezet. De beelden komen van de betrouwbare smartphone-insider Evan Blass (Evleaks op Twitter) en laten de nieuwe Razr helemaal zien.

Het opvouwbare Motorola-toestel verschijnt in drie kleuren: zwart, blauw en rood. Vooral de rode versie ziet er opvallend uit. Ook tonen de renders het grote schermpje aan de buitenkant van de behuizing. Die kun je gebruiken als de Razr 40 Ultra is dichtgeklapt, om bijvoorbeeld notificaties te checken of een belletje te plegen.

Het display is relatief groot, maar wordt wel onderbroken door de twee camera’s. Ook het normale display aan de binnenkant is te zien, dat behoorlijk dunne randen heeft. Aan de bovenkant zit wel een klein gat voor de selfiecamera. Verder komen de beelden overeen met eerdere geruchten.

Specs van de Motorola Razr 40 Ultra

Onlangs zijn de specificaties van de nieuwe Razr-telefoon gelekt. De smartphone zou beschikken over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, net als de Motorola Razr uit 2022. Daarnaast moet er 12GB aan werkgeheugen, 512GB aan opslagruimte en een 3640 mAh-batterij aanwezig is. De accu is relatief klein, maar kan wel snel opladen met maximaal 33 Watt.

Het 6,7 inch-oled-scherm aan de binnenkant heeft een resolutie van 2640 bij 1080 pixels en de ververssnelheid is minimaal 120Hz. Daardoor geniet je van soepele beelden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 12 megapixel, terwijl de groothoeklens ‘uitgezoomde’ foto’s maakt in 13 megapixel. Aan de binnenkant zit een 32 megapixel-selfiecamera.

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Razr 40 Ultra presenteert en wat de telefoon gaat kosten. De vorige Razr verscheen in Nederland met een adviesprijs van 1199 euro. Mogelijk brengt Motorola dit keer ook een goedkopere opvouwbare smartphone uit, die misschien de Razr 40 of Razr 40 Lite heet.

