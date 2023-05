‘Dit zijn de specificaties van vouwbare Motorola Razr 40 Ultra’

Motorola lanceert dit jaar waarschijnlijk niet één, maar twee klaptelefoons. De specificaties van het duurdere model, de Motorola Razr 40 Ultra, liggen nu vrijwel allemaal op straat. Vooral het grotere tweede scherm aan de buitenkant is opvallend.

‘Dit zijn de specificaties van de Motorola Razr 40 Ultra’

Vorig jaar bracht Motorola voor het eerst een klaptelefoon met high-end hardware uit. De Motorola Razr 2022 draaide op een Snapdragon 8 Plus Gen 1, de snelste chip van dat moment.

De doorgaans betrouwbare website XDA Developers claimt dat Motorola de opvolger van dat toestel een nieuwe naam geeft: de Razr 40 Ultra. Die zou op dezelfde processor draaien en over maximaal 12GB RAM en 512GB opslag beschikken.

De smartphone krijgt dus geen snellere chip, zoals de Snapdragon 8 Gen 2, maar wél een groter schermpje aan de buitenkant. Daar kun je onder meer je notificaties op checken. Het display zou ongeveer 3,5 inch meten, een resolutie hebben van 1056 bij 1066 pixels en om de twee camera’s heen lopen. Gebruikers kunnen de lay-out en het lettertype aanpassen aan hun voorkeuren.

Het 6,7 inch-oled-scherm aan de binnenkant heeft een resolutie van 2640 bij 1080 pixels en de verversingssnelheid is minimaal 120Hz. Daardoor geniet je van soepele beelden.

Accu en camera’s

In onze review van de Motorola Razr 2022 waren we niet zo onder de indruk van de batterijduur. De accu van de Razr 40 Ultra groeit mogelijk van 3500 naar 3640 mAh, maar we vragen ons af of dat veel verschil zal maken. Opladen gaat weer met een maximale snelheid van 33 Watt.

In totaal zijn er drie lenzen te vinden op de nieuwe Razr. De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel. Achterop treffen we de 12 megapixel-hoofdcamera aan en een groothoeklens van 13 megapixel voor wijdere plaatjes. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt.

Goedkopere klapper: Motorola Razr 40 Lite

Motorola brengt de Razr 40 Ultra waarschijnlijk zeer binnenkort uit, al weten we niet zeker of hij dan direct bij ons in de winkel ligt. Wat de smartphone gaat kosten is ook nog onbekend, maar hij zal niet goedkoop zijn. De Razr 2022 had in Nederland een adviesprijs van 1199 euro.

Mogelijk presenteert Motorola tegelijkertijd een tweede klaptoestel: de ‘gewone’ Razr 40 of Razr 40 Lite. Die krijgt minder indrukwekkende specificaties, maar daar staat een lager prijskaartje tegenover.

