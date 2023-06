Motorola Razr 40 Ultra vs Motorola Razr 2022: de 4 grootste verschillen

De nieuwste klaptelefoon van Motorola is een plaatje om te zien, maar wat zijn de verschillen met zijn voorganger? We zetten ze op een rij in deze Motorola Razr 40 Ultra vs Motorola Razr 2022-vergelijking!

Motorola Razr 40 Ultra vs Motorola Razr 2022

Motorola heeft de smaak te pakken. De Razr 2022 is nog helemaal niet zo lang verkrijgbaar, maar de opvolger van deze klaptelefoon staat alweer klaar. Het bedrijf koos voor een nieuwe naam: de Motorola Razr 40 Ultra.

Daardoor verwacht je misschien een snellere processor, maar niets is minder waar. Beide smartphones draaien namelijk op een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip in combinatie met minimaal 8GB geheugen en 256GB opslagruimte. De verschillen zitten dus in andere zaken. Welke? Dat lees je in onze vergelijking van de Motorola Razr 40 Ultra vs de Motorola Razr 2022.

1. Grotere schermen

De belangrijkste vernieuwing van de Razr 40 Ultra is het grotere tweede scherm. Dat meet nu 3,6 inch in plaats van 2,7 inch. Het display neemt bijna de helft van de buitenkant in beslag en loopt om de twee lenzen heen. Dankzij de verversingssnelheid van 144Hz ziet alles er heel soepel uit.

Met dit scherm is het gemakkelijker om een selfie te maken, want je ziet jezelf een stuk beter. Ook is er natuurlijk meer ruimte voor je notificaties en het instellingenmenu. Je hoeft het toestel dus minder snel open te klappen. Veel taken kun je immers gewoon op het schermpje aan de buitenkant uitvoeren.

Als je de Razr 40 Ultra toch openvouwt, zul je zien dat ook het normale scherm aan de binnenkant is gegroeid. Dat meet nu 6,9 in plaats van 6,7 inch en heeft een beeldverhouding van 22 staat tot 9. Bioscoopfilms vullen daardoor bijna het volledige display.

De resolutie bedraagt 2640 bij 1080 pixels en de verversingssnelheid maar liefst 165Hz, net als op de Motorola Edge 40 Pro. Het verschil met het 120Hz-scherm van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip 4 zal overigens nauwelijks zichtbaar zijn met het blote oog.

2. Draadloos opladen, grotere accu

In onze review van de Motorola Razr 2022 waren we niet heel enthousiast over de batterijduur. De capaciteit van de accu bedroeg dan ook slechts 3500 mAh. Bij de Razr 40 Ultra doet Motorola er een schepje bovenop: 3800 mAh. Of de smartphone daardoor langer meegaat is echter de vraag. De grotere schermen vragen natuurlijk ook meer stroom.

Aan de oplaadsnelheid is niets veranderd: die bedraagt nog steeds 33 Watt. Dat is anno 2023 niet al te snel, maar ook niet langzaam. Nieuw is dat je de Razr 40 Ultra ook draadloos van accusap kunt voorzien. Dat gaat met een miezerige 5 Watt echter nog veel trager.

3. Nieuwe hoofdcamera

Net als zijn voorganger heeft de Motorola Razr 40 Ultra drie camera’s. De 32 megapixel-selfiecamera en 13 megapixel-groothoeklens zijn hetzelfde als vorig jaar. De hoofdcamera is wel vernieuwd. De resolutie gaat opvallend genoeg terug van 50 naar 12 megapixel. Dat zegt overigens weinig over de kwaliteit.

Die 50 megapixel-camera perste vier beeldpunten samen en leverde dus ook foto’s van ongeveer 12 megapixel af. Bovendien laat de camera van de Razr 40 Ultra meer licht binnen. Daardoor zul je zeker in het donker waarschijnlijk mooiere kiekjes schieten.

4. Strakker ontwerp

De Motorola Razr 2022 leek nog een beetje op de eerste Razr uit 2019. Hij had namelijk een licht ovale vorm, net als veel klaptoestellen uit het pre-smartphonetijdperk. Daar wordt nu afscheid van genomen.

De Razr 40 Ultra beschikt net als zijn concurrenten over rechte randen. Dat ziet er strakker uit, maar stiekem is het wel jammer dat Motorola zich op dit vlak niet meer onderscheidt.

Conclusie Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 2022

Motorola vraagt 1199 euro voor de Razr 40 Ultra met 8GB RAM en 256GB opslag. Daarmee heeft het toestel dezelfde adviesprijs als de Razr 2022. Laatstgenoemde kun je inmiddels wel al voor 899 euro kopen, waardoor het verschil opeens 300 euro bedraagt.

Dat is best fors, zeker als je bedenkt dat beide toestellen even snel zijn. Voor die meerprijs krijg je wat grotere schermen, een iets forsere accu, een moderner ontwerp en vermoedelijk een betere hoofdcamera.

Of die verbeteringen zoveel geld waard zijn, is aan jou. Bedenk wel dat de Razr 40 Ultra langer wordt ondersteund. Hij krijgt updates naar Android 14, 15 en 16 en ontvangt beveiligingspatches tot de zomer van 2027. De Razr 2022 blijft op Android 14 steken en mag op patches rekenen tot 2025.

