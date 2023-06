Motorola Razr 40 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 4: de 5 grootste verschillen

Aan klaptelefoons geen gebrek anno 2023, maar welk moet je nou nemen? In deze Motorola Razr 40 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 4-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen (en overeenkomsten!) tussen beide smartphones op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr 40 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 4

Op 1 juni introduceerde Motorola de Razr 40 en Razr 40 Ultra. Die laatste is het high-end model met de beste hardware en de mooiste schermen. Het gaat om een zogenaamde klaptelefoon die je dicht kunt vouwen tot een compact formaat. Daardoor past hij heel gemakkelijk in je broekzak.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Samsung Galaxy Z Flip 4. Die smartphone is echter al een hele poos verkrijgbaar en is inmiddels ook aardig in prijs gezakt. Je koopt hem voor zo’n 730 euro. Als je de nieuwe Razr wil aanschaffen, moet je heel wat dieper in de buidel tasten. Het toestel heeft namelijk een adviesprijs van 1199 euro. Een verschil dus van ruim 450 euro.

Is hij dat waard? We nemen beide telefoons onder de loep in deze Motorola Razr 40 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 4-vergelijking!

1. Hardware

Op hardwaregebied zijn deze klaptelefoons zeer aan elkaar gewaagd. Ze draaien allebei op een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat was de snelste processor van 2022 en hij staat nog altijd zijn mannetje. Toch is het jammer dat Motorola niet de Snapdragon 8 Gen 2-chip heeft gekozen. Daarmee had hij een streepje voor kunnen hebben.

De instapversies van Motorola en Samsung hebben allebei 8GB RAM. Bij de Razr 40 Ultra krijg je echter standaard 256GB opslagruimte, terwijl de Galaxy over slechts 128GB ruimte voor je bestanden beschikt. Als je wil upgraden naar 256GB betaal je daarvoor iets extra’s.

Niettemin zijn de verschillen erg klein. Beide toestellen hebben ook stereospeakers, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en ondersteuning voor NFC. Daardoor kun je draadloos betalen met deze klappers

2. Design en schermen

De Motorola Razr 2022 had nog een licht ovale vorm, maar de randen van de Razr 40 Ultra zijn kaarsrecht. Qua design verschilt hij op het eerste gezicht daarom nauwelijks van de Flip 4. Wie wat beter kijkt, valt echter toch wel wat dingen op.

Zo is het scherm op de buitenzijde bij de Razr 40 Ultra een stuk groter. Dat meet 3,6 inch, terwijl dat van de Samsung op 1,9 inch blijft steken. Met de Motorola kun je dus veel makkelijker je notificaties checken of dit display gebruiken om selfies te maken met de twee camera’s.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 heeft een kleiner tweede scherm

Het hoofdscherm aan de binnenkant heeft bij de Z Flip 4 een diagonaal van 6,7 inch. Ook deze ronde wint Motorola, want de nieuwe Razr heeft een 6,9 inch-display. Het gaat in beide gevallen om fraaie oled-schermen met een hoge verversingssnelheid. Bij de Samsung is dat 120Hz, bij de Motorola 165Hz. Dat klinkt indrukwekkend, maar in de praktijk is het verschil amper zichtbaar.

3. Camera’s

Beide smartphones beschikken over drie lenzen. De selfiecamera van de Z Flip 4 heeft een resolutie van 10 megapixel, die van de Razr 40 Ultra schiet plaatjes van 32 megapixel.

Dat is op papier een flink verschil, maar of dat in de praktijk ook zo is, zal onze review moeten uitwijzen. De software van Samsung is over het algemeen namelijk beter en kan een en ander compenseren.

Bovendien kun je, door het tweede scherm, ook selfies maken met de camera’s aan de buitenkant. Die ontlopen elkaar nauwelijks. De toestellen hebben een 12 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens waarmee je wijdere plaatjes schiet. Een telelens, waarmee je het beeld dichterbij haalt, ontbreekt op deze smartphones.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Accu en opladen

Het wordt een eentonig verhaal, maar ook de verschillen op accugebied zijn klein. Die van de Z Flip 4 heeft een capaciteit van 3700 mAh, de Razr 40 Ultra beschikt over 3800 mAh. Omdat de schermen van dat laatste toestel groter zijn, zal de batterijduur nauwelijks verschillen.

Opladen gaat bij de Samsung met 25 Watt, bij de Motorola met 33 Watt. Als je draadloos accusap wil tanken, heeft de Flip 4 wel een dikker streepje voor. Dat gebeurt namelijk met een snelheid van 15 Watt. De Razr blijft steken op slechts 5 Watt.

5. Software

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van deze Motorola Razr 40 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 4-vergelijking is het updatebeleid. Dat van Samsung is namelijk simpelweg beter. Je krijgt vier grote nieuwe Android-versies en vijf jaar lang beveiligingspatches. Motorola blijft steken op drie Android-upgrades en vier jaar patches die hackers buiten de deur houden.

De Galaxy Z Flip 4 is bijna een jaar ouder en heeft dus al iets van zijn tegoed verbruikt. Je mag nog rekenen op Android 14, 15 en 16. Beveiliginspatches rollen uit tot de zomer van 2027. De Razr 40 Ultra zal blijven steken op Android 15 en krijgt een jaar korter updates om het toestel veilig te houden.

Conclusie

De Motorola Razr 40 Ultra en de Samsung Galaxy Z Flip 4 zijn aan elkaar gewaagd. Ze zijn net zo snel, hebben vergelijkbare camera’s en zullen ongeveer even lang meegaan op een acculading.

De belangrijke verschillen zijn vrij simpel: de Motorola heeft grotere schermen aan de binnen- en buitenkant, de Samsung wordt langer ondersteund. Wat je belangrijker vindt, is natuurlijk aan jou. Onder de streep staat echter óók een stevig prijsverschil van ruim 450 euro in het voordeel van de Galaxy Z Flip 4.

Het laatste nieuws over Motorola: