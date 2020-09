De Motorola Razr 5G is officieel gepresenteerd, zo’n tien maanden na de onthulling van de eerste Razr. Het nieuwe toestel biedt op elk vlak verbeterde specificaties en heeft een adviesprijs van 1499 euro.

Motorola Razr 5G officieel

Fabrikant Motorola heeft de Razr 5G gepresenteerd als opvolger van de Motorola Razr. Het toestel is op elk punt verbeterd en komt op de markt voor een lagere prijs dan zijn voorganger. Eén van de verbeteringen is het Quick View-schermpje aan de buitenkant, dat nu nog bruikbaarder is.

Je kunt de tijd, datum en gemiste notificaties zien, maar het scherm ook gebruiken als viewfinder tijdens het fotograferen. Ook kun je ‘m onder andere gebruiken voor YouTube, notities en om te navigeren met Google Maps.

Het scharnier is wat minder strak afgesteld, waardoor de Motorola Razr 5G makkelijker met een hand te openen is. Opengevouwen maak je gebruik van een oled-scherm van 6,2 inch met een verhouding van 21 bij 9. De vingerafdrukscanner is verplaatst naar de achterzijde en te vinden in het Motorola-logo. Bij de eerste Razr was deze verwerkt in de verdikking aan de onderkant van het toestel. Die ‘kin’ is iets minder dik. Daarnaast is er nu plaats voor een fysieke simkaart. Samen met het esim-slot ben je dus tegelijk bereikbaar op twee telefoonnummers.

Specificaties en features Motorola Razr 5G

Het vouwbare toestel is klaar voor de toekomst dankzij 5G-ondersteuning. Dat komt door de gebruikte Snapdragon 765G-chip, die onder andere te vinden is in de OnePlus Nord. De nieuwe opvouwbare smartphone heeft 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen. De eerste Razr moest het doen met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag.

De hoofdcamera heeft nu een resolutie van 48 megapixel en optische beeldstabilisatie. Daarmee maak je stabiele foto’s en video’s, waarbij een trillende hand geen slechte kiekjes betekent. Naast deze camera is er nog een Time of Flight-sensor aanwezig, die gebruikt wordt voor portretfoto’s. Daarbij is de achtergrond vervaagd, terwijl het onderwerp scherp op de foto staat. Aan de binnenkant is tot slot nog een 20 megapixel-selfiecamera te vinden.

Motorola heeft de accu iets meer capaciteit gegeven en die meet nu 2800 mAh. Opladen doe je via de usb c-poort met maximaal 15 Watt. Motorola levert de Razr 5G met Android 10 waar de MyUX-schil overheen ligt. Dat is een vrij kale versie van Android, met verschillende Motorola-aanpassingen. Zo kun je onder andere je eigen thema samenstellen met verschillende kleuren, lettertypes en pictogrammen.

Prijs en release Motorola Razr 5G

De Motorola Razr 5G heeft een adviesprijs van 1499 euro en dat is 100 euro minder dan het model van vorig jaar. Het toestel ligt volgens Motorola vanaf begin oktober in de winkels. Je hebt de keuze uit drie kleuren: zwart, zilver en goud.

