Motorola Razr 70 mogelijk sneller gelanceerd dan verwacht

Het zou zomaar kunnen dat er binnenkort een nieuwe vouwtelefoon van Motorola het levenslicht ziet. Een certificering wijst erop dat een release eraan zit te komen. Het zou gaan om de Motorola Razr 70.

Motorola Razr 70 lancering is misschien al snel

In de afgelopen jaren lanceerde Motorola de Razr-telefoons doorgaans rond april en mei, maar wellicht komt de vouwtelefoon dit jaar eerder op de markt. Onder het modelnummer XT2657-8 is de Razr 70 opgedoken in een certificeringsdatabase van de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook heeft de Euraziatische Economische Commissie de Razr 70 al goedgekeurd voor verkoop in de EEU. Aangezien dit soort goedkeuringen vaak enkele weken voor een release worden verleend, lijkt het erop dat de vouwtelefoon binnenkort wordt aangekondigd.

Motorola heeft nog niets bekendgemaakt over een eventuele release. Ook heeft het bedrijf nog geen specificaties naar buiten gebracht. In de wandelgangen gaan al wel wat geruchten over mogelijk specificaties. Zo zou de Razr 70 een binnenste scherm krijgen van 6,9 inch en een voorste scherm zou 3,63 inch zijn.

Batterij en processor

Onder de motorkap krijgt Motorola’s vouwtelefoon waarschijnlijk de MediaTek Dimensity 7400X-processor. De batterijcapaciteit wordt mogelijk 4500 mAh en blijft dus gelijk aan de batterijcapaciteit van de Razr 60. Ook zou de Razr 70 snelladen ondersteunen.

Daarnaast verwachten we ook dat de camera’s lichtelijk weer een upgrade zullen krijgen. De Razr 60 kreeg vorig jaar ook betere camera’s ten opzichten van de Razr 50. Naar verwachting blijft het wel bij twee camera’s op het voorste scherm.

Motorola Razr Fold

Een aantal weken geleden presenteerde Motorola al een nieuwe vouwtelefoon, genaamd de Razr Fold. De vouwtelefoon wordt deze zomer wereldwijd gelanceerd. Wellicht is dit dan ook de reden dat Motorola de lancering van de klaptelefoon vervroegd.

Het blijf allemaal bij geruchten, maar hopelijk weten we snel meer. Als je meer wil weten over de Razr 60 Ultra, lees dan dit verhaal.