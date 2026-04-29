Motorola onthult Razr 70-serie: alles over de (duurdere) klaptelefoons

Motorola komt met maar liefst drie nieuwe klaptelefoons. In dit artikel lees je alles over de Motorola Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus en Razr 70. Lees je mee?

Motorola Razr 70 Ultra officieel onthuld

Motorola pakt groots uit met de aankondiging van de Razr 70-serie. Het bedrijf komt met drie nieuwe klaptelefoons: de Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus en Razr 70. De smartphones verschijnen medio mei in de Benelux en zijn voorzien van een aantal vernieuwingen.

Het absolute toptoestel is de Motorola Razr 70 Ultra en daar hoort een prijs van 1399,99 euro bij. De klaptelefoon volgt de Razr 60 Ultra van vorig jaar op en heeft opengevouwen een 6,96 inch-scherm. Dat is een fractie kleiner dan bij de vorige Ultra en ook de resolutie wijkt iets af. In de praktijk zul je echter geen verschil merken.

Klap je de Razr 70 Ultra dicht, dan heb je een 4 inch-schermpje tot je beschikking. Daarmee kun je alsnog apps gebruiken en bijvoorbeeld je WhatsApp-berichten lezen of even je mail checken. Het toestel is verder even dik en zwaar als zijn directe voorganger.

Grotere accu, nieuwe camerafuncties

De Razr 70 Ultra heeft een grotere batterij gekregen, waardoor het toestel het langer moet volhouden op een lading. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh; 300 mAh meer dan bij de Razr 60 Ultra.

Aan de oplaadsnelheid is niets veranderd: met een kabel snellaadt de 70 Ultra met 68 watt. Draadloos laden gaat met maximaal 30 watt en je kan andere apparaten – zoals je oordopjes of een telefoon van een vriend(in) – met 5 watt van stroom voorzien.

Motorola legt bij de Razr 70 Ultra meer de nadruk op de camera’s. De klaptelefoon heeft achterop twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens. De hoofdcamera beschikt over een nieuwe sensor, waardoor foto’s meer dynamisch bereik hebben. Dat betekent dat je meer details ziet in zowel lichte als donkere delen van een kiekje.

De 50 megapixel-groothoeklens is ook te gebruiken als macrocamera, zodat je close-ups maakt van bijvoorbeeld bloemen of insecten. De frontcamera schiet selfies in 50 megapixel en als je de Razr 70 Ultra dichtklapt, maak je zelfportretten met de hoofdcamera. Die zorgt doorgaans voor (veel) mooiere kiekjes met meer detail.

Motorola introduceert een aantal nieuwe camerafuncties met de Razr 70-smartphones. Zo kun je de telefoons als een camcorder vasthouden tijdens het maken van een video, en met je pols draaien om in of uit te zoomen. Ook nieuw is ‘Frame Match’, waarmee je vooraf een kader bepaalt voor een foto, de telefoon aan iemand anders geeft, zelf in beeld stapt en er op deze manier voor zorgt dat diegene altijd een goede foto van jou maakt.

Razr 70 Plus is compleet nieuw

Nieuw dit jaar is de Razr 70 Plus, een soort ‘tussenmodel’. De smartphone zit qua prijs tussen de Razr 70 en Razr 70 Ultra in en kost 1149,99 euro. Het toestel heeft een minder snelle Snapdragon 8s Gen 3-processor, al moet die alsnog voor goede prestaties zorgen. Ook krijg je 12GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

Het scherm is met 6,9 inch een fractie kleiner dan bij de Razr 70 Ultra en ook de resolutie is anders. Het display heeft een maximale ververssnelheid van 165Hz en piekhelderheid van 3000 nits. Daarnaast is de Razr 70 Plus uitgerust met hetzelfde 4 inch-schermpje om de telefoon ook dichtgeklapt te gebruiken.

De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en is daarmee dus kleiner dan die van de Ultra. Opladen gaat ook minder vlot: bedraad tikt de Plus een maximale snelheid van 45 watt aan. Draadloos laden gaat ook langzamer (15 watt). Foto’s maakt de Razr 70 Plus met de 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-selfiecamera.

Updatebeleid

De Motorola Razr 70, 70 Plus en 70 Ultra draaien uit de doos op Android 16. Dat is de meest recente Android-versie, al volgt over een aantal maanden Android 17. De drie smartphones krijgen drie Android-versie-upgrades en worden daarmee tot en met Android 19 ondersteund.

Beveiligingspatches worden de komende vijf jaar door Motorola uitgerold. Daarmee is het updatebeleid iets beter dan bij de Razr 60-telefoons van vorig jaar, die vier jaar beveiligingspatches krijgen. Vergelijk je het met merken als Google en Samsung, die zeven jaar ondersteuning beloven, dan loopt Motorola wel behoorlijk achter.

Razr 70 is het instapmodel

De Razr 70 is het goedkoopste toestel van het drietal en heeft een adviesprijs van 869,99 euro. De specificaties zijn dan ook minder indrukwekkend dan bij de Plus en Ultra. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 7450X-chip, 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Die MediaTek-chip is nieuw en specifiek bedoeld voor betaalbare vouwtelefoons.

Het scherm van de Razr 70 is 6,9 inch groot en heeft een ververssnelheid van 120Hz. Het schermpje achterop is kleiner (3,63 inch) omdat de randen dikker zijn. Ook is dit display minder helder dan bij de Plus en Ultra, en ligt de ververssnelheid lager.

Onder de motorkap zit verder een 4800 mAh-accu, die met gemak een hele dag mee moet gaan. Is de vouwtelefoon toch leeg, dan kun je ‘m met maximaal 30 watt opladen. Op een draadloze lader komt de Razr 70 tot maximaal 15 watt. Voor het maken van foto’s is een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-frontcamera aanwezig.

Release Motorola Razr 70-serie

De Motorola Razr 70, 70 Plus en 70 Ultra zijn vanaf midden mei verkrijgbaar in Nederland. Een precieze releasedatum deelt Motorola niet. Hieronder zetten we de prijzen voor je op een rijtje.