Motorola Razr 70: foto en info over nieuwe vouwtelefoon op straat

De Motorola Razr 60 (in andere delen van de wereld ook bekend als de Razr 2025) is inmiddels bijna één jaar uit. Interessant nieuws over de opvolger van deze betaalbare vouwtelefoon is nu naar buiten gekomen.

Motorola Razr 70: specificaties steeds zekerder

De Motorola Razr 60 (huidige prijs: € 520,88) lanceerde in april vorig jaar en kostte toen een krappe 800 euro. Dat is een mooie prijsdaling in iets minder dan een jaar voor de populaire vouwtelefoon. Geruchten over de opvolger van de Razr 60 kwamen een tijdje terug al naar buiten, maar nu is er betrouwbaarder nieuws gelekt.

Allereerst is daar een afbeelding via TENAA, de Chinese overheidsinstantie die telecomapparatuur certificeert. Die zie je hieronder. Ten tweede is daar een document van diezelfde instantie over de afmetingen van de aankomende Razr 70. Het gaat om een 6,9 inch-hoofdscherm en een 3,63 inch tweede scherm. Deze groottes wijken nauwelijks af die van de Razr 60. Het gewicht zou precies hetzelfde blijven (188 gram).

Afbeelding van Motorola Razr 70 (nieuwe kleur: Pantone African Violet) via Tenaa

Zelfde formaat, maar betere specs

Ook de afmetingen van de niet-ingeklapte Motorola’s zijn echt millimeterwerk (171.3 x 74 x 7.2 millimeter voor de Razr 60 en 171.3 x 73.9 x 7.2 millimeter voor de Razr 70). Bij andere specificaties zijn grotere verschillen aan te wijzen, gelukkig in het voordeel van de nieuwste Razr.

Die komt straks met vier geheugenconfiguraties (8GB, 12GB, 16GB en 18GB) en keuze uit vier opslagruimtes (van 128GB tot 1TB). Bij de voorganger was er in Nederland alleen de keuze uit 8GB of 12GB RAM en kon je kiezen uit 256GB en 512GB aan geheugen. De batterij is 4500 mAh groot en op te laden met 33 watt. Dat is een schamele 3 watt meer vergeleken bij de laadsnelheid die de Razr 60 haalt. Vooral een upgrade op papier dus.

Welke versie van de Razr 70 krijgen wij?

Daarnaast krijgt de Razr 70 weer drie camera’s: een selfiecamera van 32 megapixel, een hoofdcamera van 50 megapixel en een telelens (3x zoom) van evenveel megapixels. Ook dat is een verbetering, maar eentje die met meer gejuich zal worden onvangen. De vorige generatie had een tweede camera (groothoeklens) van slechts 13 megapixel. Het gaat overigens om gelekte specificaties van de Chinese versie van de Razr 70. Dat is belangrijk om te weten.

Want of we exact dezelfde specificaties in Europa kunnen verwachten, is maar de vraag. Dat geldt zeker voor het werkgeheugen, want een 18GB-variant zien we in Europa eigenlijk zelden. Een dergelijke grootte is vooral marketingtechnisch interessant of gereserveerd voor echte gaming-smartphones.

Als de lancering van de Razr 70 in dezelfde maand gaat plaatsvinden als z’n voorganger (april), dan komt de nieuwe klaptelefoon van Motorola ineens wel heel dichtbij. Wanneer we daar meer over weten, lees je dat uiteraard op onze site.

