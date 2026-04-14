Motorola Razr 70 Ultra: vertrouwde specs met één leuke upgrade

Eerder lekten al persafbeeldingen uit, maar was het nog gissen naar de specificaties. Inmiddels weten we ook aardig goed wat de Motorola Razr 70 Ultra in huis gaat hebben!

Veel van hetzelfde, maar dat is niet per se slecht

De klaptelefoon waar het al een tijdje over gaat, is de Motorola Razr 70 Ultra. Vorige week lagen de renders al op straat, sinds kort zijn ook heel wat specs bekend. Die blijken veel van hetzelfde, maar in het geval van de Razr is dat niet heel erg (als de prijs tenminste gelijk blijft): de voorganger kreeg een dikke 8,5 in onze review van de Motorola Razr 60 Ultra. De specificaties zijn gelekt door website Android Headlines.

De nieuwste generatie mag het weer doen met de Snapdragon 8 Elite-chip, 16GB RAM, 512GB opslagruimte en dezelfde schermen. Het coverdisplay is nog steeds 4 inch groot en heeft een resolutie van 1080 bij 1272, terwijl het hoofdscherm een 7-inch scherm is met een resolutie van 2992 bij 1224. Vanuit de doos draait de 70 Ultra op Android 16.

De afmetingen van de klaptelefoon zijn vrijwel ongewijzigd gebleven, want de Razr 70 Ultra is 171,48 bij 73,99 bij 7,19 millimeter in uitgeklapte toestand. Het gaat hier om een verschil van slechts 0,02 millimeter. Het gewicht blijft hierdoor hetzelfde met 199 gram. De camera’s (hoofdcamera, groothoeklens en selfiecamera) hebben opnieuw een resolutie van 50 megapixel.

Grotere accu, althans op papier

Is dan alles hetzelfde gebleven? Nee, want de ‘grote’ upgrade zit ‘m in de batterij. Die is niet 4700 mAh groot zoals bij de Razr 60 Ultra, maar 5000 mAh. Een toename van zes procent. Hoeveel langer je precies kunt doen op een volle tank dankzij die grotere capaciteit, is nog even afwachten. Opladen kan nog steeds met 68 watt (bedraad).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat er maar weinig verbeterde specificaties zijn, heeft waarschijnlijk te maken met de stijgende kosten voor chips. We vermoeden dan ook dat Motorola de extra kosten heeft willen compenseren door op andere vlakken niet te vernieuwen. Hierdoor kan de prijs hopelijk gedrukt worden en ongeveer hetzelfde blijven als wij de Razr 60 Ultra. Die werd vorig jaar april gelanceerd met een adviesprijs van 1299 euro.

