Dit is wanneer de Motorola Razr 70 (Ultra) wordt onthuld

Door alle geruchten en lekken over de Motorola Razr 70 Ultra weten we zo goed als zeker hoe die eruitziet. Nu is er een officiële teaser van Motorola met de lanceringsdatum. Die is dichterbij dan je denkt!

Motorola maakt einde aan speculaties

De laatste tijd ging het veel over de Motorola Razr 70, Razr 70 Ultra en Razr Fold. Van speculaties over de releasedatum van de Razr 70 en nieuws over de dikkere Razr 70 Ultra tot onduidelijkheid over de camera en vermoedelijke specs van deze luxere klaptelefoon. Ook maakten we kennis met de ultieme high-end vouwtelefoon, de Razr Fold. Nu is er ook nieuws vanuit de hoofdrolspeler zelf in de vorm van een teaser.

Motorola deelt op X een korte, maar krachtige video. We zien in 12 seconden de Razr 70 Ultra (en gewone Razr 70?) in verschillende kleuren: paars, zwart en groen. Opvallend is een vierde, rode variant, al maken de schaduwen het lastig om de precieze kleuren en texturen te herkennen. Net als je denkt dat het filmpje afgelopen is, verschijnt er nog even een datum in beeld: 29 april.

Get ready to experience something new 👀. pic.twitter.com/cHYgYVwz8H — motorola (@Moto) April 20, 2026

Die datum kan meerdere dingen betekenen. Wellicht gaan volgende week woensdag de telefoons officieel in de voorverkoop. Maar, 29 april kan ook de datum van een evenement zijn waar de nieuwe Razr-serie wordt gepresenteerd. Hoe dan ook, meer betrouwbare informatie van Motorola zelf volgt snel.

Dit is de Motorola Razr 70-serie

Vrijwel zeker bestaat de line-up voor Europa uit de Razr 70, Razr 70 Ultra en de extreem luxe Razr Fold. Deze vouwtelefoon van maar liefst 1999 euro is begin dit jaar getoond op het Mobile World Congress in Barcelona. De bedoeling is dat de Razr Fold de concurrentie aangaat met Samsung Galaxy Z Fold 7, omdat je die ook open kunt vouwen tot een compacte tablet.

Tegelijkertijd met de video kwam er ook een interessant lek via Dealabs naar buiten. Dat gaat over de prijzen van de toestellen. Als de genoemde prijzen kloppen, worden de nieuwste Motorola’s 100 tot 200 dollar duurder. Hoewel prijsstijgingen aan de orde van de dag zijn en het gerucht dus best kan kloppen, is het nog de vraag hoeveel extra de Europese consument mag gaan betalen als die wil spelen met de nieuwste klap- of vouwtelefoon van Motorola.

Laten we 29 april even afwachten voor meer nieuws over het trio toestellen. Daarna houden we je natuurlijk graag op de hoogte van alle informatie rondom de lancering!