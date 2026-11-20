Scherper dan dit hadden we ze nog niet gezien. Beelden van de nieuwe brede foldable die Motorola vermoedelijk voor 2027 op de planning heeft staan. Maak kennis met de Motorola Razr Flex.

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Motorola Razr Flex haarscherp in beeld

Eind september bespraken we geruchten over een nieuwe vouwtelefoon van Motorola die door zijn vorm meteen vergeleken werd met de Samsung Galaxy Z Fold 8. Dat komt door zijn manier van uitvouwen: als een boek. Daarmee maak je er een kleine tablet van. In opgevouwen toestand roept hij eerder het beeld op van een paspoort, met z’n rechthoekige vorm.

Via SammyGuru zijn er beelden naar buiten gekomen waarop de foldable in meerdere kleuren en toestanden te zien is. Niet alleen opgevouwen en uitgevouwen, maar ook staand. Dit komt door de scharnier in de telefoon, waardoor je ‘m halfopen neer kunt zetten en dus handsfree kunt gebruiken. Aan de achterkant zie je twee camera’s en een flitser. De selfiecamera zit gecentreerd bovenin het scherm.

Bijzondere afwerking op de achterkant

Zoals we gewend zijn van Motorola-toestellen als de Razr Ultra en de Edge 70 Pro, lijkt er ook weer sprake van een bijzonder structuur op de achterkant van de Razr Flex. Zo heeft de groene uitvoering (in eerdere berichtgeving Pantone Dark Botanical Garden genoemd) een stofachtige achterkant die doet denken aan de geweven stof van een spijkerbroek. De andere variant, die champagnekleurig oogt, (Pantone Coriander) heeft een korrelige, leerachtige achterkant.

Uit de tot nu toe gelekte informatie blijkt dat het om een kleinere en goedkopere telefoon gaat dan de opvouwbare smartphone van Samsung. Android Headlines meldde eerder dat het binnenscherm een 6,9-inch-oled-display is en dat het reguliere buitenscherm 4,97 inch groot zou zijn. Daarmee lijkt de Razr Flex kleiner te worden dan de Z Fold 8. Die heeft immers schermen van 7,6 inch (uitgeklapt) en 5,5 inch.

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Specs en prijskaartje nog vaag

Tot zover het design. Minstens zo interessant is de soft- en hardware van de Razr Flex. Volgens eerdere berichten zou de chip die de Flex moet aandrijven niet de nieuwste zijn. De Snapdragon 8 Gen 5 is wel degelijk een behoorlijke processor, maar er zijn snellere chipsets op de markt.

Verder schijnt er onder de motorkap 12GB werkgeheugen en 256GB intern geheugen te zitten en moet je de 5000 mAh-baterij met 25 watt draadloos kunnen voltanken. Laden met een kabeltje zal ongetwijfeld sneller kunnen.

Er gaan geruchten dat de Razr Flex in de Verenigde State ongeveer 1700 dollar gaat kosten, zo’n 200 dollar minder dan de vanafprijs van de Fold 8. Kijken we naar de Nederlandse adviesprijs van de Fold 8 bij lancering, dan moesten kopers daar 1999 euro voor neertellen. Wellicht dat de Razr Flex daar dus ook enkele honderden euro’s onder kan zitten.