Motorola onthult vouwbare Razr Fold: alles wat je moet weten

Motorola doet tijdens het Mobile World Congress 2026 zijn nieuwste opvouwbare smartphone uit de doeken. Lees in dit artikel alles over de specificaties en features van de Motorola Razr Fold.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr Fold officieel onthuld

Motorola toonde begin januari al kort de Razr Fold en vertelt tijdens het Mobile World Congress in Barcelona alles over de nieuwe vouwtelefoon. De smartphone verschijnt binnenkort in Nederland: de release vindt ergens in de komende maanden plaats in geselecteerde landen. Het vouwtoestel kost 1999 euro.

De Motorola Razr Fold gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Fold 7 en vouwt net als dit toestel open tot een compacte tablet. Is de smartphone dichtgeklapt, dan gebruik je het 6,56 inch-scherm (2520 bij 1080 pixels) aan de buitenkant. Opengevouwen heb je de beschikking over een veel groter display van 8,1 inch (2482 bij 2232 nits). Daarmee is de Razr ongeveer even groot als de Fold 7. Het grote scherm heeft een enorm hoge piekhelderheid van 6200 nits.

Dat grotere scherm brengt natuurlijk diverse voordelen met zich mee. Zo kun je fijner YouTube-video’s en films kijken, maar is het ook mogelijk om drie apps tegelijk te gebruiken. Motorola liet ook een nieuwe game, FIFA Heroes (dat inspeelt op het wereldkampioen voetbal later dit jaar), zien. Dit spel is specifiek ontwikkeld voor het scherm en de beeldverhouding van de Razr Fold.

De nieuwe Motorola-vouwsmartphone is opengevouwen 4,6 millimeter dik. Daarmee is het toestel niet zo dun als de Fold 7 van Samsung, die slechts 4,2 inch meet. Dichtgeklapt is de Moto ook iets dikker: 9,9 millimeter. De smartphone weegt 240 gram.

De Motorola Razr Fold is uitgerust met de snelste processor van dit moment: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hierdoor moeten de prestaties uitstekend zijn. Motorola stopt hier 16GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. Ook verschijnen versies met 512GB of 1TB opslag. Die zijn logischerwijs wel duurder.

Daarnaast heeft de Razr Fold een opvallend grote accu voor de vouwtelefoon. De batterij heeft een capaciteit van 6000 mAh; fors meer dan de 4400 mAh-accu die bijvoorbeeld in de Galaxy Z Fold 7 zit. Snelladen gaat met maximaal 80 watt, waardoor je volgens Motorola na 12 minuten laden weer genoeg stroom hebt om weer 12 uur vooruit te kunnen. Draadloos haalt de Razr een snelheid van 50 watt, al heb je hier wel een specifieke draadloze lader van Motorola nodig.

Dan de software. Net als de Motorola Signature kan de Razr Fold rekenen op zeven jaar aan Android-updates en beveiligingspatches. Daarmee doet Motorola het op softwaregebied net zo goed als Samsung en Google. De vouwtelefoon draait uit de doos op Android 16, de meest recente versie van Android.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera’s: heel ver inzoomen

Motorola zet daarna in op de camera’s van de Razr Fold. Het toestel heeft bijvoorbeeld een 50 megapixel-hoofdcamera met een nieuwe sensor, waardoor de telefoon goede foto’s moet afleveren. Ook aanwezig is een periscopische zoomlens, met de feature ‘Super Zoom Pro’.

Hiermee kan de Motorola Razr Fold 3x optisch inzoomen, maar het digitale zoomen gaat veel verder. Het beeld is tot 100x dichterbij te halen, al gaat dan natuurlijk wel de beeldkwaliteit achteruit. Verder is een een groothoeklens voor kiekjes met een wijdere hoek van 122 graden. Die maakt foto’s in 50 megapixel. Twee selfiecamera’s van 32 megapixel (aan de buitenkant) en 20 megapixel (aan de binnenkant) maken het camerasysteem compleet.

Motorola Razr Fold release en prijs

De Motorola Razr Fold is in de komende maanden verkrijgbaar in ‘geselecteerde landen’. Het is niet helemaal duidelijk of Nederland hier bij zit. De smartphone heeft een adviesprijs van 1999 euro.

Het nieuwe toestel wordt gebundeld met de Moto Pen Ultra, een stylus die je met het vouwtoestel kan gebruiken. Met de Moto Pen Ultra kun je (aan)tekeningen maken, documenten van opmerkingen voorzien of een krabbeltje zetten. Pre-orderen kan vanaf 13 april.

Binnenkort hopen we aan de slag te gaan met de nieuwe vouwsmartphone in de review. Niets missen? Druk dan op de knoppen hieronder!