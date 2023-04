‘Gelekt: Motorola Razr Lite met opvouwbaar scherm’

Motorola brengt dit jaar niet één, maar twee opvouwbare smartphones uit. Van de zogeheten Motorola Razr Lite zijn nu scherpe afbeeldingen gelekt. Bekijk ze in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Motorola Razr Lite-renders

Volgens een nieuw gerucht presenteert Motorola binnenkort een opvouwbare Razr-smartphone. Opvallend is dat het om de Motorola Razr Lite zou gaan, een goedkopere (en vermoedelijk minder snelle) telefoon. Motorola zou daarnaast van plan zijn om de zogeheten ‘Razr Plus’ uit te brengen, wat een echt vlaggenschip moet worden.

Website MySmartPrice heeft nu renders online gezet van de Razr Lite. De smartphone heeft een scherm dat verticaal open en dicht kan vouwen, met bovenin een klein gat voor de selfiecamera. Daarmee lijkt de Moto-telefoon op bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip 4. Hoe groot het scherm is, weten we niet.



Opvallend is het tweede schermpje aan de buitenkant van de behuizing. Het display is erg klein en neemt maar een klein deel van de achterkant in beslag. De Motorola Razr 2022, die sinds oktober vorig jaar te koop is, heeft een groter ‘QuickView’-scherm om bijvoorbeeld notificaties op af te lezen.

Verder is er nog weinig bekend over de Razr Lite. Zo zijn de specificaties onduidelijk en tasten we nog in het duister over de onthulling, releasedatum en prijs. Daarnaast kan het zijn dat Motorola de ‘Lite’-naam laat vallen en het toestel simpelweg de Razr 2023 noemt. Zodra meer bekend is over de opvouwbare telefoon, lees je het op Android Planet.

Meer Motorola-smartphones

Motorola kondigde onlangs de Edge 40 Pro aan, het nieuwste vlaggenschip van het bedrijf. Deze smartphone heeft geen opvouwbaar scherm, maar wel krachtige specificaties. Het toestel beschikt over een 165Hz-scherm van 6,67 inch met gebogen randen. De behuizing is van glas en stof- en waterbestendig.

Daarnaast beschikt de Motorola Edge 40 Pro over een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een 12 megapixel-telelens voor ingezoomde foto’s. Interessant is de snellaadfunctie. Met de meegeleverde 125 Watt-oplader is het mogelijk om de Edge 40 Pro in 23 minuten helemaal op te laden.

Tot slot presenteerde Motorola een tijdje geleden nieuwe Moto G-telefoons. Een voorbeeld hiervan is de betaalbare Moto G53, die we inmiddels uitgebreid hebben getest. Je leest er alles over in de Motorola Moto G53 review. Binnenkort publiceren we een review van de duurdere Moto G73.

Wil je op de hoogte blijven? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Het laatste nieuws over Motorola: