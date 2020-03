De Motorola Razr release in Nederland is aanstaande, zo heeft de fabrikant bekendgemaakt. Op een eigen event in Rotterdam heeft Motorola ook de Nederlandse adviesprijs onthuld.

Motorola Razr release in Nederland

De Motorola Razr maakt in april zijn intrede in Nederland. Dat heeft de fabrikant zelf bekendgemaakt op het Nederlandse launchevent van het toestel in Rotterdam. Ook is eindelijk de prijs voor onze markt bekendgemaakt. De Nederlandse adviesprijs voor de Motorola Razr is 1599 euro. Daarmee is die hetzelfde als de eerder genoemde Europese prijs.

Een release in Nederland stond wel op de planning, zo schreven we eerder. Tijdens een previewevenement in Londen in november werd al aangegeven dat de smartphone in Europa zou verschijnen. In januari van dit jaar werd bekend dat dit ‘binnen enkele maanden zou zijn‘. Het toestel is straks te koop via de website van Motorola zelf, Belsimpel en MediaMarkt.

Als je het toestel in combinatie met een abonnement wil aanschaffen, moet je goed opletten. De Razr heeft alleen een e-sim aan boord en niet alle providers bieden dit aan. Provider T-Mobile heeft dit bijvoorbeeld al wel.

Meer over de Motorola Razr

De Motorola Razr is een opvouwbare smartphone, die uitgeklapt een scherm heeft van 6,2 inch. Het display heeft een resolutie van 2142 bij 876 pixels en een kleine notch. Daarin is onder andere een camera geplaatst. Onder het scherm is een verdikking te vinden met onder andere de vingerafdrukscanner, antennes en andere hardware. Android 9.0 (Pie) staat standaard geïnstalleerd op deze klaptelefoon.

Motorola kiest voor de Snapdragon 710-chip, 6GB RAM en 128GB aan niet-uitbreidbare opslag. Er zijn twee accu’s aanwezig met een totale capaciteit van 2510 mAh en opladen kan met maximaal 15 Watt. Aan de buitenkant is nog een klein scherm te vinden van 2,7 inch, die gebruik je voor notificaties of als viewfinder tijdens het maken van een foto. Naast de camera aan de binnenkant is ook een primaire 16 megapixel-camera aanwezig voor het maken van foto’s.

Meer weten? Check dan onze uitgebreide Motorola Razr preview

Volg het laatste nieuws over Motorola