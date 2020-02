Zorgen over stevigheid van opvouwbare Motorola Razr stapelen zich op

Hoe stevig zijn telefoons met opvouwbare schermen? De originele Samsung Galaxy Fold maakte geen goede indruk. Nu zijn er ook vraagtekens bij de stevigheid van de Motorola Razr.

Hoe stevig is de Motorola Razr?

De twijfels over de duurzaamheid van Motorola’s opvouwbare smartphone worden aangewakkerd nu de bouwkwaliteit van het toestel in enkele video’s wordt getest. De bekende YouTuber JerryRigEverything onderwierp een Razr aan zijn gebruikelijke ritueel, waarin hij krassen maakt om te zien hoe stevig de behuizing en het scherm zijn. Daar voegde hij nu ook ‘broekzakzand’ aan toe.

De behuizing van het toestel lijkt prima bestand tegen krassen en ook het scherm blijft na meerdere martelingen goed werken. Maar het unieke design van het apparaat levert wel een ander probleem op.

Op de plek waar de telefoon scharniert, komt het scherm bewust iets los van de behuizing. In de ruimte daaronder kunnen zandkorrels en stofdeeltjes terecht komen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als je wat stof of zand in je broekzak hebt. Deze deeltjes kunnen het scherm van onderaf beschadigen, zo blijkt uit de video.

‘Slechts’ 27.000 keer open en dicht

JerryRigEverything is niet de enige die de bouwkwaliteit van de Motorola Razr test. Ook CNET kreeg een exemplaar in handen en besloot hun ‘FoldBot’ er op los te laten. Deze robot klapt de telefoon in rap tempo open en dicht, om te kijken hoe vaak dat kan. De test moest na een paar uur al gestopt worden. Na een goede 27.000 keer open en dichtklappen begeeft het scharnier van de Razr het.

Dat zou betekenen dat als je de Razr 73 keer per dag opent en weer dichtklapt, het toestel al na een jaar gerepareerd moet worden. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy Fold hield het 120.000 keer vol in dezelfde machine.

Reactie Motorola

Erg grondig is de vouwtest natuurlijk niet, zo geeft ook CNET zelf toe. Motorola heeft zelf het volste vertrouwen in de duurzaamheid van de Razr, zo laat het in een reactie aan de site weten: “…de Razr heeft uitgebreide duurzaamheidstesten doorstaan tijdens de productontwikkeling en de proef van CNET is niet indicatief voor wat consumenten zullen ervaren als ze de Razr in de echte wereld gebruiken.”

Twee bovenstaande testen komen nog bij eerdere zorgen over de bouwkwaliteit. Vorige week kregen enkele journalisten los van elkaar een Razr in handen waarvan het scharnier kraakte. De bouwkwaliteit voelde goedkoop aan, zo zeiden ze. Zeker voor een toestel met een verkoopprijs van 1599 euro is dat niet wat je verwacht. Toch is het goed mogelijk dat de Razr zich bij dagelijks gebruik prima houdt.

Motorla Razr preview

Android Planet heeft de Motorola Razr tijdens de lancering kort kunnen uitproberen. Hoewel de smartphone en het scharnier toen stevig aanvoelden, vielen de openingen tussen toestel en scherm wel op: “Ook is het de vraag of er geen vuil naar binnen kan, aangezien er kleine gaatjes zijn aan de uiteinden.” Motorola biedt in ieder geval twee jaar garantie op het toestel.

Lees de preview: Motorola Razr met vouwbaar scherm pakt het anders aan

