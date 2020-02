De testers van website iFixit heeft gekeken naar de repareerbaarheid van de Motorola Razr. De conclusie is dat het één van de meest complexe toestellen ooit is. Daardoor wordt zelf sleutelen aan deze smartphone ten strengste afgeraden.

Motorola Razr teardown: toestel volledig uit elkaar

De nieuwe Razr van Motorola is een toestel met een scherm dat je verticaal open- en dichtvouwt. Eerder schreven we al over de stevigheid van die smartphone. Nu heeft de bekende website iFixit het toestel uit elkaar gehaald in een volledige teardown.

Het loshalen van de achterkant is kinderspel, maar je hebt wel een speciale heatgun nodig. Waar je wel op moet letten is de kabel van de vingerafdrukscanner, die moet je voorzichtig lospeuteren. De eerste accu is te zien en ook kan het buitenste schermpje eruit worden gehaald, waarbij je eerst wel veel lijm moet verwijderen.

Vervolgens is de 16 megapixel-camera op de achterkant aan de beurt. iFixit geeft aan dat het ontmantelen van het toestel tot dan vrij eenvoudig is. Het flexibele scherm kan deels worden losgeschroefd en de eerste accu kan uit het toestel worden gehaald. Vervolgens is de trilmotor aan de beurt, waarna het moederbord bloot komt te liggen.

Dat bevat allerlei kapjes, waaronder de hardware te vinden is. Ook de camera’s van het toestel kun je uit het toestel halen. Vervolgens is het tijd om het scherm verder los te maken. De website noemt daarbij enkele stappen die vrij simpel klinken. Dat is het echter niet zo, laat iFixit weten.

Ook verbazen ze zich over het feit dat het vervangen van het scherm door Motorola zelf ‘slechts’ 299 dollar kost. Eén van de accu’s zit vast aan het scherm, een erg aparte keuze aldus de website. Vervolgens kan ook de grotere accu worden weggehaald uit het toestel.

Repareerbaarheidscore: 1

De website geeft een één voor de repareerbaarheid van de Motorola Razr. Het is een van de meest complexe smartphones ooit om uit elkaar te halen. Er wordt ook bewondering uitgesproken voor het complexe design dat Motorola heeft gebruikt. De website noemt wel dat het gaat om een klaptoestel van de eerste generatie, waardoor ze ook niet hadden verwacht dat het toestel een veel hogere score zou krijgen.

