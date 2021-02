Motorola omarmt de rugged smartphone, beter bekend als de bouwvakkerssmartphone. Motorola gaat de toestellen ontwikkelen in samenwerking met Bullit Group, de fabrikant achter het Cat-merk.

Rugged smartphones van Motorola op komst

Motorola en Bullit Group slaan de handen ineen om nieuwe ruggedized smartphones te ontwikkelen, zo hebben de bedrijven bekendgemaakt. De toestellen zullen verschijnen met de Motorola-merknaam. Meer informatie over de eerste smartphones volgt later dit kwartaal (dat 31 maart eindigt).

Motorola verkoopt op dit moment geen stevige smartphones, maar alleen reguliere modellen. Bullit Group specialiseert zich al jaren in rugged toestellen en verkoopt die met name via de Cat-naam. Van Cat zijn er modellen van 199 euro tot 649 euro.

Het nieuwste model is de Cat S62 Pro. Die heeft een warmtecamera, is waterdicht en kan tegen een val van maximaal 1,8 meter hoogte op een harde ondergrond. Het scherm van de smartphone is extra stevig en moet daarom minder snel krassen en barsten. Rugged toestellen zijn ook beter met handschoenen aan te gebruiken en focussen zich op ‘gewoon goede’ specificaties in combinatie met een lange accuduur.

Meer stevige smartphones

CAT is één van de bekendste aanbieders van rugged smartphones. Andere merken zijn Ruggear, CrossCall en Samsung. Van Samsung verscheen vorig jaar de Galaxy Xcover Pro en die lijkt binnenkort een opvolger te krijgen in de vorm van de Galaxy Xcover 5.

Details van de eerste rugged smartphone van Motorola ontbreken nog. Het is daarom niet duidelijk of de fabrikant een budget, midrange of dure stevige telefoon ontwikkelt. Overigens komt het bedrijf binnenkort mogelijk ook met twee ‘normale’ smartphones: de betaalbare Moto G10 en G30.

