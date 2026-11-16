Motorola Signature 27 met indrukwekkende specs nu te koop

Motorola’s nieuwste vlaggenschip is vanaf nu te koop in Nederland. Het toestel heeft een fors prijskaartje van 1399 euro, maar pakt wel uit met indrukwekkende specificaties.

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Motorola Signature 27 is nu te koop (met kortingscode)

Motorola kondigde de Signature 27 onlangs aan en vanaf vandaag (16 november) is de high-end smartphone officieel te koop. Het toestel is een echt vlaggenschip, met de snelste hardware van dit moment en een goed updatebeleid. Daar hoort wel een flink prijskaartje bij, want Motorola vraagt 1399 euro voor de Signature 27.

Je moet dus flink in de buidel tasten om de nieuwste Moto in huis te halen, al kun je tijdelijk wel profiteren van een actie. Bestel je de smartphone voor 2 december, dan krijg je een Moto Sound Flow cadeau. Deze draadloze speaker kost normaliter 199 euro. Ook krijg je een jaar bescherming tegen schermschade (ter waarde van 99 euro).

We hebben verder een exclusieve kortingscode voor je geregeld. Vul tijdens het afrekenen in de Motorola-webshop de code androidplanet100 in en je krijgt 100 euro korting op de nieuwe Signature 27.

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De Motorola Signature 27 beschikt over een 6,78 inch-tandem-oled-scherm. Dit wil zeggen dat er als het ware twee oled-displays op elkaar worden gestapeld, waardoor het scherm véél helderder is. Volgens Motorola tikt het display van de Signature 27 een maximale helderheid van 12000 nits aan. Een tandem-scherm is tegelijk energiezuiniger en dat moet weer gunstig zijn voor de accuduur.

Daarnaast beschikt de Motorola Signature 27 over een Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, de snelste chip van dit moment. De telefoon moet uitstekende prestaties afleveren en iedere app en game moeiteloos draaien. Ook aanwezig is 12GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte.

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Op de achterkant van de Signature 27 zitten drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 200 megapixel-periscooplens om ingezoomde foto’s te maken en een 50 megapixel-groothoeklens. Vooral opvallend is de actiesensor, waarmee je ook scherpe foto’s maakt van bewegende mensen of huisdieren. In de camera-app gebruik je hiervoor de Actiefoto-modus.

Verder beschikt de Motorola Signature 27 over een 7000 mAh-batterij, die het lang moet volhouden op een lading. Is de telefoon leeg, dan kun je ‘m vlot weer opladen. Met een kabeltje tikt de telefoon een laadsnelheid van 90 watt aan, draadloos gaat met maximaal 50 watt. De laders moet je wel los aanschaffen, want die worden niet meegeleverd.