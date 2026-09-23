Motorola Signature 27 onthuld (en pakt flink uit met de specs)

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
23 september 2026, 9:18
2 min leestijd
Motorola Signature 27 onthuld (en pakt flink uit met de specs)

Motorola introduceert de Signature 27. Het toestel heeft een aantal opvallende features, zoals een compleet nieuwe en krachtige chip.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Signature 27 officieel aangekondigd

Motorola heeft zijn nieuwste smartphone uit de doeken gedaan. De Signature 27 is een vlaggenschip dat voor het einde van dit jaar moet verschijnen. Het is niet duidelijk wanneer de telefoon precies verschijnt en wat ‘ie gaat kosten. Motorola deelt meer informatie ‘naarmate de introductie dichterbij komt’.

De Signature 27 is uitgerust met een aantal opvallende features. Zo wordt het toestel aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, de opvolger van de rappe Snapdragon 8 Gen 5-chip die nu in high-end Android-telefoons zit. De nieuwste processor is weer sneller en energiezuiniger en kan nog beter overweg met AI-toepassingen.

Motorola Signature 27 officieel

Ook heeft de Motorola-smartphone een nieuw koelsysteem, dat de fabrikant ‘ArcticMesh’ noemt. Het koelsysteem is een stuk groter; Motorola heeft het over 40 procent. Over de interne hardware is verder nog weinig bekend. Zo weten we niet hoeveel opslag- en werkgeheugen de Signature 27 heeft en hoe groot de accu is.

Wat Motorola al wél deelt, is dat de Signature vier camera’s achterop heeft. Hierbij gaat het sowieso om een 50 megapixel-hoofdcamera en een heuse 200 megapixel periscopische zoomlens. Het is onduidelijk wat de andere twee camera’s worden. Voor het geluid van het toestel werkt Moto samen met het bekende audiomerk Bang & Olufsen.

Zeven jaar updates

De Motorola Signature 27 krijgt verder zeven Android-versie-upgrades en zeven jaar aan beveiligingspatches. Motorola hanteerde dit updatebeleid ook als bij de vorige Signature, die begin dit jaar is onthuld. Daarmee doet het bedrijf het qua updates net zo goed als Google en Samsung.

De ‘originele’ Motorola Signature is zoals gezegd begin dit jaar in Nederland uitgebracht voor 999 euro. Inmiddels kost de smartphone nog € 782,-. In onze review waren we behoorlijk enthousiast over het toestel. Zo waren we te spreken over het dunne en lichte design, de snelle hardware, goede accuduur en prima camera’s.

Kies Android Planet als voorkeursbron

Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Aankondigingen Android Smartphones Motorola Motorola Signature

Bekijk ook

Motorola onthult 2 fonkelnieuwe smartphones: Signature en Razr Fold

Motorola onthult 2 fonkelnieuwe smartphones: Signature en Razr Fold

12 maart 2026

‘Krachtige Motorola Signature krijgt 7 jaar updates’

‘Krachtige Motorola Signature krijgt 7 jaar updates’

8 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Motorola Signature
Motorola Signature

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren