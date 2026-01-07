Motorola onthult 2 fonkelnieuwe smartphones: Signature en Razr Fold

Motorola heeft twee fonkelnieuwe smartphones officieel uit de doeken gedaan: de Signature en de Razr Fold. Het gaat om de meest luxueuze toestellen die Motorola ooit presenteerde. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Signature officieel

Jarenlang waren de Edge-telefoons van Motorola hun toptoestellen. Daar komt nu verandering in, want het bedrijf heeft officieel een heel nieuwe smartphone aangekondigd die daar nog boven staat: de Motorola Signature. Die moet high-end hardware combineren met een fraai ontwerp.

De eerste Signature heeft een 6,8 inch-oled-scherm met een zeer hoge verversingssnelheid van 165Hz voor botersoepele beelden. Opvallend is ook de piekhelderheid van maar liefst 6200 nits. Dat is oogverblindend fel. Een laagje Gorilla Glas Victus 2 moet krasjes op het display voorkomen. Het toestel is dankzij de IP68/69-certificering stof- en waterdicht en moet tegen een stootje kunnen.

Motorola is met de Signature duidelijk op zoek naar een balans tussen kracht en design. Het toestel is met 6,99 millimeter lekker dun, maar niet zo dun als de Motorola Edge 70. Daardoor past er een grotere batterij van 5200 mAh in, die je met 90 watt op kunt laden. Draadloos is dat nog altijd 50 watt.

De Motorola Signature

Kloppend hart van de smartphone is een Snapdragon 8 Gen 5-chip. Die is erg snel, maar staat een treetje lager dan de Elite-variant van diezelfde processor uit onder andere de OnePlus 15. Motorola bouwde een vapor chamber in, waardoor de chip lange tijd op volle kracht moet kunnen werken.

Motorola’s beste camera’s ooit

Ook bij de camera’s zocht Motorola naar een balans tussen kwaliteit en ontwerp. Zo’n dunne smartphone zou er met een gigantisch eiland immers vreemd uitzien. De 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt een vrij forse Sony 828-sensor die een groot dynamisch bereik belooft. Ook video’s moeten er mooi en vooral vloeiend uitzien dankzij geavanceerde stabilisatie.

Verder zoom je 3x in met de periscopische telelens en schiet je wijdere plaatjes met de groothoeklens. Die hebben beiden ook een resolutie van 50 megapixel, net als de selfiecamera trouwens.

De camera’s kunnen waarschijnlijk niet helemaal mee in het geweld van de echte toppers op dit gebied, maar zijn wel gewoon erg goed. De Signature is met 186 gram bovendien veel lichter en dunner dan bijvoorbeeld de Xiaomi 15 Ultra. Dat cameramonster weegt 226 gram en is 9,4 millimeter dik, waarmee hij een veel grote bobbel in je broek oplevert.

Motorola staat niet bekend om zijn uitmuntende updatebeleid, maar ook daar komt bij de Signature verandering in. Het toestel draait op Android 16 en krijgt zeven grote updates van het besturingssysteem. Ook mag je zeven jaar lang rekenen op beveiligingspatches. Daarmee evenaart Motorola zijn concurrenten Google en Samsung.

Tenslotte heeft de Motorola Signature speakers die zijn ontworpen door Bose voor bovengemiddeld goed geluid. Het toestel is vanaf medio januari te koop in de kleuren zwart en groen en heeft een adviesprijs van 999,99 euro. Wie het toestel uiterlijk 14 januari bestelt op de website van Motorola krijgt 150 euro korting. Ook ontvang je dan gratis oordopjes en een smartwatch.

Motorola lanceert verder een nieuwe verzamelnaam voor AI-functies: Motorola Qira. Dat is een crossplatform-oplossing die werkt op zowel smartphones en smartwatches, als op tablets en laptops van moederbedrijf Lenovo. Dat moet zorgen voor een gestroomlijnde AI-ervaring.

Motorola Razr Fold: de andere kant op vouwen

Razr Fold

Motorola liet naast de Signature ook een ander toestel alvast zien: de Razr Fold. Klaptelefoons als de Razr 60 Ultra kennen we natuurlijk al jaren, maar de Fold is een toestel als de Samsung Galaxy Z Fold 7. Aan de buitenkant zit een scherm van 6,56 inch, als je het toestel openvouwt heb je een compacte 8,1 inch-tablet onder je neus. De Motorola Fold gebruikt daarmee net iets grotere displays dan de Samsung (6,5 en 8 inch). Dat zal geen toeval zijn.

Qua hardware is er nog niet zoveel bekend over de Fold, want hij komt pas in de zomer van dit jaar uit. Wel lijkt hij over precies dezelfde camera’s te beschikken als de Signature.

Ook nieuwe smartwatch en stylus

Naast de twee nieuwe smartphones kondigt Motorola ook de Moto Watch aan. Dat is een luxueuze smartwatch met een kast van 47 millimeter en dual-band gps voor precieze locatiebepaling. Motorola belooft dat de batterij maximaal 13 dagen meegaat of een week als je het always on-display gebruikt. De adviesprijs bedraagt 99,99 euro of 149,99 euro als je voor de variant met een roestvrij stalen band kiest. Hij is te koop vanaf medio februari.

Met de Motorola Pen Ultra, een actieve stylus, maak je de mooiste tekeningen. Hij ondersteunt verder AI-functies als circle to search en het omzetten van schetsen in afbeeldingen. Motorola levert een oplaadcase mee en zegt dat de accu het tot 31 dagen volhoudt. De pen moet in het eerste kwartaal van 2026 beschikbaar komen.

