‘Krachtige Motorola Signature krijgt 7 jaar updates’

Het nieuwe vlaggenschip van Motorola, dat de ‘Signature’ zou heten, krijgt volgens geruchten zeven jaar updates. Dat is veel langer dan oudere smartphones van het bedrijf.

Motorola werkt aan een gloednieuwe smartphones, die nog boven de toestellen uit de ‘Edge’-serie geplaatst wordt. Dankzij de betrouwbare lekker Evan Blass weten we nu dat deze “Motorola Signature” zeven jaar lang updates krijgt. Het gaat daarbij om zowel nieuwe versies van Android als om beveiligingspatches. Daarmee evenaart Motorola concurrenten als Samsung en Google.

Het is ook beduidend langer dan bestaande telefoons van het Amerikaanse bedrijf. De recent verschenen Motorola Edge 70 krijgt bijvoorbeeld maar vier grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches.

De ‘Signature’ belooft dus een high-end toestel te worden. Dat blijkt ook wel uit de specificaties die Blass noemt. Hij draait op een snelle Snapdragon 8 Gen 5-chip en krijgt een 6,8 inch-oled-scherm met een piekhelderheid van maar liefst 6200 nits. Dat is oogverblindend fel. Ook de verversingssnelheid is met 165Hz erg hoog, waardoor beeld er soepel uit moet zien. Opvallend is dat het scherm gebogen randen lijkt te hebben. Andere fabrikanten stappen daar juist vanaf.

Met 6,99 millimeter wordt de Signature niet súperdun, maar wel dunner dan de meeste vlaggenschepen. Toch wist Motorola een vrij forse accu van 5200 mAh in het toestel te persen. Die laadt op met maximaal 90 watt of 50 watt als je dat draadloos doet. Met 186 gram zou de Signature verder opvallend licht zijn.

Periscopische zoomlens

Motorola wil ook fotografen tevreden stellen. De 50 megapixel-hoofdcamers gebruikt een behoorlijk grote sensor van Sony, die ook in het donker goed moet presteren. Er is verder een groothoeklens aanwezig voor wijdere plaatjes en een periscopische telelens waarmee je 3x optisch inzoomt. Ook die hebben beide een resolutie van 50 megapixel. Je zou het beeld met ‘Super Zoom Pro’ zelfs tot wel 100x dichterbij kunnen halen, maar dan gaat het om digitale zoom. Dat komt de kwaliteit doorgaans niet ten goede.

Vermoedelijk brengt Motorola de Signature op zeer korte termijn uit. Wat hij gaat kosten is nog niet bekend, maar we rekenen op een adviesprijs van boven de 1000 euro.

