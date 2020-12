Motorola werkt achter de schermen aan de mogelijkheid om je Motorola-smartphone als computer te gebruiken. Het is nog niet duidelijk wanneer de feature verschijnt en of bestaande Moto-toestellen geschikt zijn.

Je Motorola-smartphone als computer gebruiken

Dit blijkt uit een officiële video op de website van chipfabrikant Qualcomm. Het filmpje werd als eerste opgemerkt door PC Mag en staat op moment van schrijven nog steeds op de website van Qualcomm, zo kan Android Planet bevestigen.

In de video is te zien hoe een onbekende Motorola-smartphone met een Lenovo-laptop verbonden is. Het beeld maakt niet duidelijk hoe, maar het lijkt via een usb-c-kabel te gaan. In een andere usb-poort van de laptop zit ook een onbekend apparaat. Het is onduidelijk wat die doet en of hij nodig is voor de desktopmodus. Volgens Motorola kun je in plaats van een laptop ook een reguliere monitor gebruiken.

Motorola demonstreert in de video hoe de desktopmodus eruit ziet en werkt. Onderin beeld zit een taakbalk die doet denken aan Windows en Samsungs mobiele DeX-oplossing. Je kan meerdere apps naast elkaar gebruiken en de grootte van de apps op het scherm aanpassen. Het is ook mogelijk om een app schermvullend te gebruiken.

De desktopmodus is volgens Motorola ideaal om productiever met je smartphone te werken, maar ook om foto’s en video’s te bekijken.

Details nog schaars

Het is onbekend wanneer Motorola de desktopmodus officieel aankondigt en uitbrengt. Ook onzeker is of bestaande Moto-toestellen als de Moto G 5G Plus en Motorola Edge geschikt zijn voor deze feature.

Mogelijk werkt de desktopmodus alleen met nieuwe smartphones. De video staat namelijk in het teken van Qualcomms splinternieuwe Snapdragon 800-processorserie, die in 2021 verschijnt in Motorola-toestellen. Het kan zijn dat de fabrikant alvast een voorproefje van één van die nieuwe smartphones toont. Er gaan al langer geruchten dat er begin 2021 een premium Motorola-toestel met een relatief lage prijs verschijnt.

Smartphone als computer is niet nieuw

Hoewel een desktopmodus tot de verbeelding spreekt, is de feature allesbehalve nieuw. Motorola bracht al in 2011 de Atrix 4G met een laptopomhulsel uit. Op die manier kon je je Motorola smartphone als computer gebruiken.

Samsung verkoopt sinds een paar jaar duurdere Galaxy-smartphones die via een usb-c-kabel of wifi met een monitor te verbinden zijn. Je hebt ook een muis en toetsenbord nodig. Met de DeX-software kun je de Galaxy S20 of andere geschikte telefoon zo als computer inzetten. De komende OneUI 3.0-update (met Android 11) verbetert DeX op meerdere manieren.

Huawei en LG bieden ook een desktopmodus aan. Android 10 heeft standaard ook een desktopmodus, maar die is verstopt en minder uitgebreid dan de oplossingen van fabrikanten.

