Motorola maakte alweer zeven jaar geleden een goede sier met een duidelijk smartphoneportfolio en uitstekende software-ondersteuning. Daar is nu weinig meer van over. De fabrikant zaait verwarring door aan de lopende band vergelijkbare toestellen te lanceren en benadeelt consumenten met een teleurstellend en onduidelijk updatebeleid.

Motorola’s oude strategie uitgelegd

In 2013, toen Motorola nog onderdeel was van Google, verkocht het merk slecht een paar verschillende toestellen. Allemaal met een duidelijke focus: zo richtte de Moto G zich op het budgetsegment, terwijl de Moto X het midrange segment bediende. Lekker overzichtelijk voor Motorola, verkoopkanalen, techmedia én consumenten.

Het beperkte portfolio had ook een ander voordeel; Motorola kon zijn smartphones snel én langdurig updaten, en maakte daar een speerpunt van. Wie een Motorola-telefoon kocht, was verzekerd van stock-Android en een uitstekend updatebeleid.

Als techjournalist vond ik het een slimme strategie en van consumenten hoorde ik dat ze blij waren met de prijs-kwaliteitsverhouding en software-ondersteuning van de smartphones. Toen Motorola in 2014 verkocht werd aan Lenovo, was ik vooral benieuwd wat er met Motorola’s smartphonestrategie zou gebeuren. Nu, zes jaar later, schrijf ik met pijn in mijn hart dat er weinig meer over is van het oude Motorola. Lenovo’s focus lijkt te liggen op het uitbrengen van zoveel mogelijk toestellen, met een minimale aandacht voor software-updates.

Ik ben de weg kwijt

Als techjournalist voor onder meer Android Planet schrijf ik over bijna alle nieuwe Motorola-smartphones en inmiddels ben ik de weg kwijt. De Motorola Edge is het enige premium toestel, maar onder de honderd euro kun je kiezen uit drie Motorola-telefoons. Het echte probleem is het prijssegment dat hiertussen valt. De fabrikant brengt in verschillende series allerlei modellen uit die qua specificaties en prijs sterk op elkaar lijken.

Neem het midrangesegment. In de laatste maanden van 2019 verschenen bijvoorbeeld de Motorola One Macro, Moto G8 Plus, One Zoom en One Action. Kort daarna kwamen ook de Motorola One Hyper, Moto G8 Power en Moto G8 Power Lite uit. Dankzij grijze import kun je de Moto G8 hier ook kopen. Alsof acht toestellen nog niet genoeg is, lanceert Motorola nu ook de Moto G Pro en One Fusion Plus.

Welke goedkope Motorola moet je nemen?

Tien toestellen dus, die allemaal tussen de 150 en 330 euro kosten. De Moto G Pro onderscheidt zich van de rest met zijn uitschuifbare pennetje, maar de rest? Natuurlijk verschillen de toestellen in specificaties, maar die verschillen zijn klein en zullen veel gebruikers weinig zeggen. Welke kies je dan?

Bijna alle toestellen hebben meerdere camera’s, een groot scherm en flinke accu’s. Neem je een duurder model omdat die – als het goed is – beter presteert dan een goedkopere? Niet op alle vlakken. Wie de beste accuduur zoekt, moet namelijk de goedkoopste smartphone van de tien hebben – de Moto G8 Power Lite. Dat is niet per se logisch.

Ik ben niet de enige die Motorola’s betaalbare smartphones nauwelijks meer uit elkaar kan houden. Lezers stellen meer vragen, we moeten vaker de specificatielijsten erbij pakken en eerlijk gezegd begin ik een beetje ‘Motorola-moe’ te worden.

Ook opvallend: Motorola gaat de One Fusion Plus alleen via zijn eigen webwinkel verkopen, die hier nauwelijks bekendheid geniet. De smartphone is bovendien alleen los verkrijgbaar, en dus niet in combinatie met een abonnement. Ik verwacht daarom niet dat deze telefoon een commercieel succes wordt.

Updatebeleid is al jaren slecht

Het tweede pijnpunt van Motorola’s strategie is het matige updatebeleid. De fabrikant garandeert geen enkele Android-versie-update voor zijn spotgoedkope toestellen, en slechts één update voor alle andere smartphones. Beveiligingsupdates verschijnen twee jaar, ongeveer één per kwartaal.

Mijn collega Wouter schreef ruim twee jaar geleden al een opinie over Motorola’s slechte updatebeleid, wat tientallen reacties van terecht gefrustreerde klanten opleverde. Motorola lijkt het weinig uit te maken, want anno 2020 is het updatebeleid nog hetzelfde.

Onnodige Android One-verwarring

Althans, voor Motorola-telefoons die de normale Android-versie draaien. Een deel van de toestellen maakt namelijk onderdeel uit van het Android One-programma, en ontvangt daarom twee jaar Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Een goede zaak, al vind ik dat Motorola de updates sneller kan uitrollen. Door een onlogische naamkeuze is het bovendien niet direct duidelijke wélke Motorola-smartphones Android One-software gebruiken.

De fabrikant heeft een uitgebreide One-serie van telefoons, maar dat zegt niets. Zo valt de One Vision onder het Android One-programma, maar de One Macro, One Hyper en nieuwe One Fusion Plus niet. De One Action dan weer wel. Als consument moet je daarom extra onderzoek doen om te achterhalen wat voor software je potentiële nieuwe smartphone gebruikt. Dat onderzoek is wel de moeite waard.

Eén update is te weinig

Niet-Android One-toestellen krijgen namelijk alleen een update van Android 10 naar Android 11, dat later dit jaar uitkomt. Volgend jaar verschijnt Android 12, maar in principe krijgt geen enkele bestaande Motorola-telefoon die update. In de Verenigde Staten verkoopt Motorola de 999 dollar kostende Edge Plus, die ook één update zou krijgen. Na kritiek van media en gebruikers kwam het merk hierop terug en belooft het twee updates. De 599 euro kostende Edge staat nog steeds op de lijst voor één update, al wil de fabrikant tegen die tijd ‘onderzoeken of een extra update nodig is.’

Voor mij is het reden genoeg om de Edge af te raden, want alle concurrerende smartphones krijgen minstens twee jaar Android-versie-updates. Goedkopere Motorola-telefoons raad ik niet direct af omdat ze één update krijgen, maar het is wel een serieus minpunt. Veel vergelijkbare toestellen ontvangen namelijk wél twee versie-updates en krijgen vaker beveiligingsupdates.

Een lang verhaal kort: Motorola zaait verwarring door veel vergelijkbare smartphones uit te brengen en laat het nog steeds afweten qua softwareondersteuning. Dat vind ik jammer, want met de toestellen zelf is vaak niets mis.

Wat vind jij van Motorola’s smartphoneportfolio en updatebeleid? Discussieer mee in de reacties onder dit artikel.

