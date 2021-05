‘Motorola brengt nieuwe, stevige smartphone binnenkort uit’

De rugged smartphone van Motorola zou niet lang meer op zich laten wachten, zo stelt een nieuw gerucht. Naast een snelle lancering zou ook de eerste specificaties verschenen.

Motorola´s stevige smartphone komt eraan

Begin dit jaar maakte Motorola bekend te komen met rugged smartphones, ook wel bekend als de bouwvakkerssmartphone. Hiervoor werkt het bedrijf samen met Bullit Group, een fabrikant die zich specialiseert in stevige toestellen en bijvoorbeeld de Cat-telefoons maakt. Als we een nieuw gerucht mogen geloven, duurt het niet lang meer totdat de eerste rugged Motorola-telefoon wordt aangekondigd.

De website DealnTech zegt dat het toestel binnenkort wordt onthuld, maar heeft geen specifiekere informatie. Wel beschikt de bron over de eerste specificaties. De smartphone zou draaien op de Snapdragon 662-processor, die ook in andere Motorola-toestellen zit. De Moto G30, Moto G9 Power en G9 Play hebben bijvoorbeeld dezelfde chip.

Verder zou de stevige Moto-telefoon een forse 5000 mAh-accu hebben, die snel opladen ondersteunt. Dit gaat – net als bij veel andere Motorola-toestellen – met maximaal 20 Watt. Verder specificaties zijn nog onduidelijk, alsmede de releasedatum en prijs. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

Motorola heeft de afgelopen maanden veel Android-toestellen uitgebracht. Vorige maand kwam het bedrijf bijvoorbeeld met de Moto G100, een duurder toestel van 499 euro. De telefoon heeft een strak design, vloeiend 90Hz-scherm en krachtige hardware. Meer weten? In de Motorola Moto G100 review vertellen we je alles over de duurste (en snelste) Moto-telefoon tot nu toe.

De Moto G30 is met een adviesprijs van 179 euro een stuk betaalbaarder, al haal je de smartphone inmiddels voor minder in huis. Het toestel valt vooral op door het 90Hz-scherm, de grote accu en prima prestaties. Minpunten zijn er ook: het scherm is niet heel scherp, het design wat saai en de plastic behuizing voelt wat goedkoop aan.

