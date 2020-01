Motorola werkt aan een smartphone die je met een stylus kunt bedienen. Gebruik je het pennetje niet, dan berg je ‘m op in het toestel, zoals je bijvoorbeeld van de Galaxy Note-reeks van Samsung gewend bent.



‘Motorola werkt aan smartphone met stylus’

Evan Blass heeft weer van zich laten horen. De telecominsider heeft namelijk een afbeelding van een mysterieus Motorola-toestel op Twitter gedeeld. Het toestel lijkt qua uiterlijk op de Motorola One Action, al heeft die een iets groter cameragat. We weten dus niet welke smartphone dit is, maar dat hij gaat concurreren met de Galaxy Note-serie staat zo goed als vast.

Het mysterieuze Motorola-toestel heeft namelijk ook een stylus. Dit pennetje gebruik je voor het maken van notities, tijdens het geven van presentaties of om mee te tekenen. Je bergt de stylus op in de behuizing van het toestel wanneer je ‘m niet nodig hebt. Blass is verder niet op de hoogte van de specificaties.

Op basis van het plaatje lijkt de smartphone van Motorola wel een ander soort stylus dan de Galaxy Note 10 (en Note 10 Plus) te krijgen. De S Pen van laatstgenoemde heeft namelijk een puntig uiteinde, waardoor je heel precies kunt tekenen. Het pennetje van het Motorola-toestel lijkt daarentegen een meer rond uiteinde te krijgen. Hierdoor is hij wellicht minder nauwkeurig.



Motorola vernieuwt

De laatste tijd kondigt Motorola steeds vaker afwijkende toestellen aan. Het meest recente voorbeeld is de vernieuwde Motorola Razr, een opvouwbare smartphone. Dit toestel verschijnt de komende maanden in de winkels.

Een precieze adviesprijs is nog onbekend, maar Lenovo spreekt over een Europees prijskaartje van 1599 euro. Ben je benieuwd? Check dan onze Motorola Razr preview. Hierin bespreken we onze eerste indrukken van het opmerkelijke toestel.