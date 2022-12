‘Motorola komt met high-end ThinkPhone: dit moet je weten’

Motorola lijkt te werken aan een smartphone die als ThinkPhone op de markt moet komen. Daarbij denken we natuurlijk direct aan de ThinkPads, de laptops van moederbedrijf Lenovo. Specificaties en afbeeldingen zijn bekend en wij hebben alles voor je opgesomd.

‘Motorola ThinkPhone: dit zijn de specificaties’

Terwijl we bij Motorola juist veel smartphones zien, zijn dat bij Lenovo voornamelijk tablets en laptops. Het lijkt erop dat we een ‘samenwerking’ gaan zien, want allerlei informatie over de zogenaamde ThinkPhone ligt nu op straat.

Dat is een high-end toestel met een frame van aluminium en een achterzijde die opgetrokken is uit ‘Aramid Fiber’, waarschijnlijk een type carbon wat we kennen van de laptops. Ook het ThinkPad-logo zien we op de achterkant en daar is ook het camera-eiland te vinden. Met de primaire sensor schiet je plaatjes van maximaal 50 megapixel en ook een groothoeklens van 13 megapixel is aanwezig. Tot slot zijn een dieptesensor en ‘zaklamp’ aanwezig, maar verdere specificaties zijn daarvan nog onbekend.

Het platte amoled-scherm is 6,6 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververst maximaal 144 keer per seconde. De frontcamera is een 32 megapixel-exemplaar en komt met autofocus. Het toestel meet 158,7 bij 74,4 bij 8,3 millimeter en weegt 189 gram.

De nodige processorkracht komt van de Snapdragon 8 Gen 1 en er komen verschillende versies op de markt qua werk- en opslaggeheugen. Het instapmodel bevat 8GB RAM en 128GB geheugen. De meest uitgebreide variant beschikt over 12GB werkgeheugen en 512GB opslag.

Bomvol sensoren en handige snufjes

Het toestel heeft een IP68-certificering en een lichte regenbui of wat stof zorgt dus niet voor problemen. Opladen doe je makkelijk en snel met de bijgeleverde TurboPower-lader met maximaal 68 Watt. Draadloos opladen gaat met maximaal 15 Watt en andere apparaten opladen, zoals draadloze oordopjes, door ze op de achterzijde te leggen is mogelijk.

Zaken als 5G, nfc en een snelle wifi-chip zijn uiteraard aanwezig, evenals plek voor twee simkaarten. Ook kun je makkelijk bestanden (draadloos) delen met andere apparaten zoals laptops of computers. Bedienen van zo’n extern apparaat is mogelijk evenals het scherm delen of bepaalde taken uitvoeren op een computer via de verbonden ThinkPhone.

Natuurlijk is de Google Assistent van de partij en kun je gebruik maken van handige gebaren. Zo maak je een screenshot, start je de zaklamp of zet je het toestel snel op stille modus. Een vingerafdrukscanner vind je in het scherm en ook barometer is aanwezig. Die zien we niet vaak op mobiele telefoons en gebruik je om de luchtdruk te meten.

Wachten op officiële onthulling

Wanneer de ThinkPhone officieel wordt gepresenteerd en voor welke markten is nog de vraag, maar natuurlijk houden we dat bij Android Planet in de gaten! Volgend jaar verwachten we sowieso andere toestellen van het merk te gaan zien, waaronder de high-end Motorola Edge 40 Pro. Die is eerder al gepresenteerd als Moto X40 voor de Chinese markt dus lees ook ons uitgebreide artikel, zodat je weet wat dat toestel te bieden heeft.

