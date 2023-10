Deze smartphone van Motorola kun je om je pols vouwen

Vouwbare smartphones kennen we al een tijdje, maar een exemplaar dat je om je pols kunt vouwen? Die zijn er nog niet. Motorola toont nu een prototype van een dergelijk toestel. Check snel de beelden!

Draag je je smartphone straks om je pols?

Denk je aan vouwbare smartphones, dan denk je waarschijnlijk aan de Samsung Galaxy Z Flip 5 of Motorola Razr 40. Deze zogenaamde klaptelefoons kun je dubbelvouwen, zodat ze gemakkelijker in je broekzak passen. Echt flexibele toestellen bestaan echter nog niet. Met de nadruk op nóg niet.

Motorola heeft namelijk een smartphone ontwikkeld die je om je pols kunt vouwen. Voor je naar de winkel rent: het gaat om een prototype dat voorlopig niet te koop is. Hij laat wel zien wat er in de toekomst mogelijk zal zijn. Het filmpje hieronder toont dat de proefpersoon een soort bandje om zijn arm heeft waar het toestel aan vastgeklikt kan worden.

Je hebt dan in theorie geen smartwatch meer nodig en hoeft je telefoon ook niet meer in je broekzak te stoppen. Toch vragen we ons af hoe comfortabel het is om dit toestel, met een 6,9 inch-oled-scherm, om je pols te dragen. De stof aan de achterkant is weliswaar zacht, maar het blijft een groot en vermoedelijk vrij zwaar apparaat.

Er zijn ook andere toepassingen denkbaar. Zo kun je het toestel half opengevouwen voor je neerzetten om een selfie te maken. Dat kennen we al van onder meer de Razr 40 Ultra en is dus geen echte vernieuwing.

Voorlopig blijven we ‘klappen’

Of Motorola dit prototype ooit ontwikkelt tot een echte smartphone moeten we afwachten. Voorlopig blijven we aangewezen op de normale klaptelefoons van het Amerikaanse bedrijf. In onze review van de Razr 40 Ultra lees je wat van dit premium toestel vinden. Wil je liever iets goedkopers? Check dan ons oordeel over de gewone Razr 40. Deze vouwbare telefoon haal je nu al voor € 602,- in huis. Eerder dit jaar toonde Motorola de Rizr, een conceptsmartphone met een oprolbaar scherm.

