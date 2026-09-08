Zien: ook Motorola werkt aan foldable met paspoortmodel

Het ‘paspoorttoestel’ blijkt momenteel populair. Naar verluidt werkt ook Motorola druk aan dit type vouwtelefoon. Een anonieme bron heeft schetsen gedeeld met website Android Headlines. Dit valt ons op aan die tekeningen.

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Design volgt voorbeeld van Xiaomi, niet van Samsung

Motorola heeft meerdere vouwtoestellen die je kunt kopen. De bekende Razr-serie met de klaptelefoons en de Razr Fold bijvoorbeeld. Deze luxe foldable vouw je uit tot een compacte tablet. Een derde vouwontwerp lijkt eraan te gaan komen, want een anonieme bron heeft Android Headlines voorzien van interessante schetsen.

Net als bij de recent gepresenteerde Xiaomi 18 Fold is er bij de Motorola-tekeningen sprake van een horizontaal camera-eiland. Dit is geplaatst bovenaan in het midden op de achterkant, wat moet zorgen voor stabiliteit wanneer de telefoon op tafel ligt.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung daarentegen koos er bij de Galaxy Z Fold 8 voor om de twee camera’s verticaal in de linker bovenhoek te plaatsen. Dat maakt het toestel minder stabiel en dus gevoeliger voor wiebelen. Motorola lijkt er goed aan te doen door de ‘Xiaomi-route’ te kiezen.

Met diverse concurrenten al op de markt (Samsung Galaxy Z Fold 8) of bijna op de markt (Xiaomi 18 Fold) lijkt het ook een strijd te worden om welk toestel de minst zichtbare vouw heeft. Zoals te lezen is op één van de schetsen, zet Motorola in op een ‘creaseless display’. Een vrijwel onzichtbare vouw kan het toestel geliefder maken dan de concurrentie, maar dit voor elkaar krijgen zal geen gemakkelijke taak zijn.

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Nog gissen naar de camera’s

Met verschillende schetsen die de ronde doen, is het nog niet duidelijk hoeveel camera’s uiteindelijk op de nieuwste Motorola gaan belanden. Er lijken drie uitsparingen te zitten binnen de camerabalk, hoewel sommige schetsen die derde uitsparing apart plaatsen, buiten het eiland.

Dat zou een led-flitser kunnen zijn of een bepaalde sensor. Op de tekeningen zien we ook twee selfiecamera’s. Eentje in het scherm aan de binnenkant en een andere in het scherm aan de buitenkant.

Het openklappen van de smartphone moet gemakkelijk gaan, zo staat er uitgelegd bij de tekening van het scharnier. Dit ‘easy-open profile’ zal ook voor een deel bepalen hoe de gebruikerservaring wordt. Het frame is bewust niet vlak gemaakt, wat het makkelijker moet maken om de telefoon open te klappen.

Android Headlines meldt verder dat de bron heeft verklapt dat de telefoon ergens in de komende maanden op de markt komt. We hopen snel meer details te weten te komen!