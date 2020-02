De grootste telecombeurs ter wereld gaat niet door. Uit angst voor het coronavirus is MWC 2020 volledig geannuleerd. Na afzeggingen van verschillende partijen wordt nu de hele beurs geschrapt.



MWC 2020 geannuleerd: volledige beurs gaat dit jaar niet door

We zagen het al een beetje aankomen toen de ene na de andere fabrikant zijn plannen annuleerde voor MWC dit jaar: de beurs gaat niet door. MWC heeft er nu zelf voor gekozen om dit jaar geen beurs meer te organiseren. Alle geplande presentaties en andere evenementen komen daarmee te vervallen.

De reden voor het annuleren van MWC 2020 is het coronavirus. Deze besmettelijke en dodelijke ziekte heerst voornamelijk in China, waar veel grote telecommerken vandaan komen. Jaarlijks reizen duizenden mensen van over de hele wereld af naar het Mobile World Congress om daar nieuwe producten te lanceren en te netwerken.

LG was de eerste fabrikant die zijn plannen voor MWC annuleerde, daarna volgden onder andere Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, Intel, Vivo en MediaTek. Onder meer LG en Sony zouden nieuwe smartphones tijdens MWC presenteren, dat zullen ze nu waarschijnlijk op eigen evenementen doen. Xiaomi en Samsung waren nog wel van plan om te komen.

Toen de ene na de andere grote fabrikant zich de afgelopen weken terugtrok, was MWC aanvankelijk van plan om aanstaande vrijdag de knoop door te hakken om de beurs wel of niet door te laten gaan. Na een spoedoverleg vanmiddag is die beslissing vanavond al gemaakt.

Dit artikel wordt aangevuld met nieuwe informatie