Deze smartphones verwachten we op MWC 2022

Op de jaarlijkse telecombeurs Mobile World Congress worden traditiegetrouw veel nieuwe smartphones aangekondigd. Met MWC 2022 voor de deur, lees je welke toestellen je mogelijk kan verwachten.

Verwachte smartphones op MWC 2022

Het Mobile World Congress (MWC) vindt elk jaar plaats in de Spaanse stad Barcelona. De afgelopen twee jaar vond de beurs op veel kleinere schaal plaats vanwege de coronapandemie, maar in 2022 wil beursorganisator GSMA er weer vol voor gaan. Veel merken reizen ook af naar Barcelona om op MWC hun nieuwste smartphones te presenteren aan journalisten en het bedrijfsleven.

Vooruitblikkend op de start van MWC op 28 februari legt Android Planet uit welke smartphones je mogelijk gaat zien op het techevenement. Dat doen we aan de hand van de plannen van merken.

Samsung

Samsung lanceert op MWC 2022 geen high-end toestellen, zo is de verwachting. Onlangs presenteerde het op een eigen evenement de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra, vergezeld door de premium Galaxy Tab S8-tablets.

Het is mogelijk omdat we op MWC wel midrange-smartphones gaan zien. Denk aan de Galaxy A53 en Galaxy A73, die respectievelijk de A52 en A72 zullen opvolgen. Samsung heeft een evenement gepland voor 27 februari, maar zegt niet wat het gaat onthullen. Het is ook mogelijk dat de fabrikant zijn – commercieel belangrijke – Galaxy A-smartphones ná MWC presenteert in de hoop meer aandacht te krijgen.

Realme

Realme belooft op MWC ‘s werelds snelste oplaadtechniek voor smartphones te presenteren. Hoe krachtig die oplaadtechniek is, is nog onduidelijk. Omdat de huidige grens ligt op 125 Watt – een techniek van Realme – ligt het voor de hand dat de nieuwe techniek nog indrukwekkender wordt.

De Chinese telecomlekker Digital Chat Station claimt dat Realme met een 150 Watt-snellader komt. Die moet een nog onbekende smartphone razendsnel opladen. De snellader werkt via een usb-c-aansluiting.

Realme kondigt vermoedelijk ook de Europese release aan van de GT 2 Pro, zijn topsmartphone die in januari is aangekondigd voor China. De GT 2 Pro draait op de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1-processor, kan opladen met 65 Watt en heeft een groothoekcamera met een enorm blikveld van 150 graden. De camera ziet daarom een groter deel van de omgeving dan veel concurrenten.

In China kost de Realme GT 2 Pro omgerekend 540 euro. Omdat Realme zijn smartphones in Nederland verkoopt, ligt het voor de hand dat de GT 2 Pro hier ook uitkomt. Wanneer en voor welke prijs horen we waarschijnlijk op MWC.

Sony

Gaat Sony een nieuwe smartphone aankondigen op MWC 2022? Dat is de grote vraag. Het merk reist in ieder geval niet af naar Barcelona, vermoedelijk vanwege de coronapandemie. Of omdat het er niets gaat aankondigen. De premium Sony Xperia 1 III is namelijk in april 2021 aangekondigd, dus mogelijk laat een opvolger nog even op zich wachten.

Er zijn tot dusver geen aanwijzingen dat Sony binnenkort met nieuwe goedkopere toestellen komt.

Oppo

Oppo schept meer duidelijkheid en heeft aangegeven dat het op 24 februari de Find X5-serie aankondigt. Deze gaat bestaan uit meerdere smartphones, waaronder een topmodel in de vorm van de Find X5 Pro. Grote kans dat er ook een Find X5 en Find X5 Lite verschijnen.

In dit artikel lees je de verwachte specificaties van de Find X5 en Find X5 Lite. Meer weten over het topmodel? Check dan het geruchtenoverzicht van de Find X5 Pro.

TCL

Ook TCL is aanwezig op MWC 2022 en kondigt er waarschijnlijk meerdere nieuwe smartphones aan. Vorig jaar maakten we kennis met de TCL 20-serie en onlangs zijn er afbeeldingen gelekt van de TCL 30, TCL 30 SE en TCL 30+. Het is aannemelijk dat de fabrikant deze smartphones lanceert en ook in Nederland gaat verkopen.

Alle drie de toestellen krijgen volgens telecomlekker Evan Blass midrange specificaties. Concrete informatie ontbreekt nog. Hoe duur de smartphones worden, is eveneens nog onduidelijk.

Nokia

HMD Global – het merk dat via een licentie Nokia-smartphones mag uitbrengen – komt misschien ook met nieuwe smartphones op MWC. Die verwachting is er omdat de fabrikant elk jaar productaankondigingen doet onder de Spaanse winterzon. Of er daadwerkelijke nieuwe toestellen aankomen en of die dan ook in Nederland verschijnen, blijft nog even onzeker.

Onlangs presenteerde HMD Global immers al de betaalbare Nokia G11 en Nokia G21 voor Nederland. De G21 is net te koop, de G11 volgt in april.

Honor

Ook Honor is aanwezig op MWC 2022 en wel om zijn smartphones in de Magic 4-serie aan te kondigen. Details van deze toestellen zijn nog schaars. Honor heeft een evenement gepland op 28 februari en lijkt zich te gaan focussen op de cameraprestaties van de smartphones. Zeker één van de telefoons krijgt een high-end Snapdragon 8 Gen 1-processor.

Of de toestellen ook in Nederland uitkomen, is nog maar de vraag. Honor was hier actief toen het nog deel uitmaakte van Huawei, maar stopte toen Huawei in de problemen raakte door handelssancties. Inmiddels is Honor – op papier – losgetrokken van Huawei en kan het daarom weer Android-smartphones met een Google-certificering uitbrengen. Huawei kan dat nog steeds niet.

In Nederland verkoopt Honor tot dusver de Honor 50-serie, midrange-toestellen met Android 11.