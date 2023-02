Round-up MWC 2023: dit is er allemaal gepresenteerd

In deze MWC 2023 round-up nemen we je mee langs alle grootse, vreemde en leuke aankondigingen die we hebben gezien op de telecombeurs.

MWC 2023 round-up: alles wat je moet weten

De afgelopen dagen was Android Planet aanwezig op het Mobile World Congress in Barcelona. Volgens ons en tienduizenden anderen dé beurs als het gaat om mobiele technologie. Van nieuwe telefoons tot satellietverbindingen en van updates van providers tot vliegende taxi’s, kunstmatige intelligentie en concepttelefoons.

Er was van alles te vinden, ontdekken en ervaren. In deze MWC 2023 round-up vind je in een kort overzicht alle noemenswaardige aankondigingen!

Cat S75 verstuurt berichten via satelliet

Fabrikant Cat(erpillar) heeft de Cat S75 gepresenteerd, een telefoon die je kunt gebruiken in elke omstandigheid. De stevige smartphone is stof- en waterdicht, kan tegen grote temperatuurswisselingen en ook een valpartij is geen probleem. Het toestel kost 599 euro, komt in maart op de markt en kan ook nog eens berichten versturen via een satellietverbinding.

Honor Magic 5 (Pro) en Vs

Honor presenteerde verschillende nieuwe vlaggenschepen op de beurs, waaronder de high-end Magic 5 Pro. Dat toestel is afgetopt met de snelste hardware van dit moment en kost 1199 euro. Daaronder gepositioneerd is de normale Honor Magic 5 die enkele honderden euros minder kost. Ook een foldable á la Samsung Galaxy Z Fold 4 werd daar gepresenteerd, maar dan heel wat gestroomlijnder en een stuk slanker.

Huawei-wearables in allerlei vormen en maten

De Huawei Watch GT Cyber is een smartwatch die je zelf volledig kunt personaliseren. Uiteraard geldt dat voor de digitale watchface en het bandje, maar het gaat verder. Je hebt namelijk de keuze om de behuizing aan te passen qua vorm, kleur, formaat en materiaalsoort. Ook toonde Huawei de Huawei Watch Buds, een slim horloge, waarin twee draadloze oordopjes verstopt zitten. Of we de apparaatjes op de Nederlandse markt gaan zien? Dat is helaas nog even afwachten…

Motorola Rizr: conceptphone met oprolbaar scherm

We zijn aan de slag geweest met een concepttelefoon van Motorola. Met de smartphone laat Motorola zien waar ze mee bezig zijn qua ontwikkeling en het toont ons misschien wel een kijkje in de toekomst van hun smartphones. Het apparaat heeft namelijk een oprolbaar amoled-scherm, waardoor je zelf kunt kiezen hoe groot het display moet zijn wat je wil gebruiken. Voor nu nog een concept, maar we houden het in de gaten!

Nokia: nieuw logo, G22 & meer

Nokia heeft niet alleen nieuw hip logo gepresenteerd, maar ook drie goedkope smartphones. De G22 springt daarbij het meest in het oog, want die is zelf makkelijk te repareren. Qua software-ondersteuning en hardware moet je er echter niet teveel van verwachten. Nog betaalbaarder zijn de Nokia C22 en C32 en van dit nieuwe trio heeft Android Planet eerder ook een korte hands-on gepresenteerd.

OnePlus 11 Concept

Geen smartphone die op de markt komt voor de consument, maar een zogenaamde ‘conceptphone’. Met de OnePlus 11 Concept toont het bedrijf een aangepaste versie van de huidige OnePlus 11. Zo is er koelvloeistof aanwezig , die het toestel koeler moet houden en een tof effect biedt. Het is namelijk blauw van kleur en loopt door de ‘aderen’ op de achterkant. Al met al leuk om even vast te houden.

Oppo Find N2 Flip hands-on

Niet op het Mobile World Congress gepresenteerd, maar het was wel de eerste keer dat we ‘m vast konden houden. We hebben het over de Find N2 Flip van Oppo. Benieuwd wat wij van het toestel met vouwbaar scherm vinden, check dan zeker onze hands-on.

Realme GT3 kan héél snel laden

De Realme GT3 is een smartphone die vooral opvalt door één functie: snelladen. Dat gaat namelijk met maximaal 240 Watt, waardoor de accu binnen enkele minuten weer volledig is opgeladen. Of we de telefoon ooit gaan zien in Nederland is nog wel de vraag, want Realme is hier niet bijster actief meer. Tevens heeft Xiaomi laten weten binnenkort te komen met een smartphone die oplaadt met 300 Watt.

Qualcomm en satellietverbindingen

Het is ‘groot nieuws’ dit jaar: telefoons met satellietverbinding. Daardoor kun je in onherbergzame gebieden zonder een normale telefoonverbinding toch berichten sturen.

Daarvoor is wel een speciaal modem nodig in zo’n apparaat en fabrikant Qualcomm heeft daarover meer informatie gedeeld. In de toekomst gaan we onder andere toestellen van Samsung, Vivo, Nothing, Motorola en Xiaomi zien waarmee je zo berichtjes kunt sturen.

Tecno toont ‘kameleon-technologie’

Wil ik een rode, blauwe of zwarte telefoon? Als het aan het merk Tecno ligt hoef je zo’n keuze nooit te maken. Op het MWC toonde het bedrijf namelijk haar ‘color changing Chameleon Coloring Technology’. Dankzij een klein elektrisch stroompje kunnen kleurkristallen van vorm en richting veranderen, waardoor je honderden kleuren kunt creëren. Het is nog een concept, maar misschien gaan we het in de toekomst wel zien bij hun, maar hopelijk ook andere, producten

Unihertz doet Nothing

Het Chinese Unihertz heeft een smartphone laten zien met ledjes op de achterzijde. Dat kennen we uiteraard al van de Nothing Phone (1). Wat je vindt van de uitwerking van Unihertz is natuurlijk aan jou, maar als je op zoek bent naar een smartphone met een flitsende achterkant, dan kun je ‘m overwegen. De overige specificaties zijn niet om over naar huis te schrijven en ook zul je ‘m online moeten aanschaffen.

Xiaomi 13-serie komt naar Europa

De Xiaomi 13 en 13 Pro waren al gepresenteerd voor thuisland China, maar komen nu ook naar Europa. Op het MWC is namelijk alles bekendgemaakt over de release en prijzen. Ook de Xiaomi 13 Lite komt hier op de markt en is het goedkoopste van het trio. Alles weten? Check dan natuurlijk ons Xiaomi 13-aankondigingsartikel of duik alvast in de Xiaomi 13 Pro-review als je benieuwd bent wat we van dat toestel vinden.

ZTE Nubia Pad 3D

ZTE toonde de Nubia Pad 3D, een grote tablet met een 3D-scherm. Fijn daarbij is dat je geen speciale bril op hoeft te zetten om dat 3D-effect te zien. De techniek werkt met verschillende schermlagen en meerdere camera’s aan de voorzijde die je kijkrichting van je ogen in de gaten houden. Zo kun je 3D-games spelen, foto’s maken met een 3D-effect of een filmpje kijken. Het werkt opvallend goed, is zeker leuk om een keer te bekijken, maar het is en blijft ook een gimmick.

