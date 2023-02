Deze smartphones verwachten we op het Mobile World Congress 2023

Het Mobile World Congress gaat bijna van start en daarom zetten we onze verwachtingen op een rijtje. Inmiddels denken we al veel te weten over de komende aankondigingen op de telecombeurs.

MWC 2023 verwachtingen: eind februari in Barcelona

Het Mobile World Congress komt er weer aan, waarbij Barcelona de afgelopen jaren het toneel was voor deze grootste telecombeurs. Vanwege de pandemie heeft het even geduurd, maar dit jaar reist Android Planet weer af naar de Spaanse stad.

Vanaf maandag 27 februari tot en met 2 maart kun jij ook een rondje doen en alle nieuwe onthullingen bijwonen, of de net aangekondigde producten of diensten zelf checken. Komend weekend gaan wij alvast richting Spanje om verslag te doen van alles wat daar wordt gepresenteerd.

Houd de website volgende week daarom nog beter in de gaten, want onze eerste ervaringen met allerlei nieuwe toestellen, tablets en gadgets verschijnen dan, evenals aankondigingsartikelen, achtergrondverhalen en interviews.

In dit overzicht vind je alvast een korte round-up van onze verwachtingen. Verschillende fabrikanten hebben al aangekondigd te komen met allerlei nieuws.

Zondag 26 februari – Xiaomi vanaf 16.00

Zondag 26 februari aanstaande is het tijd voor een grootse Europese onthulling van Xiaomi. Het gaat om de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro die we daar sowieso gaan zien, maar misschien komt het bedrijf ook wel op de proppen met de Xiaomi 13 Lite. Tot slot gaan er geruchten de de ronde over de 13 Ultra, maar die lijkt helaas voorbehouden voor de Chinese markt.

Zelf alles volgen doe je via een livestream die te zien is vanaf 16.00 Nederlandse tijd. Omdat de toestellen al eerder gepresenteerd zijn in China, weten we nagenoeg alles qua hardware, uiterlijk en mogelijkheden. Wel is het natuurlijk nog wachten op informatie over de release en Europese prijzen. We houden je op de hoogte!

OnePlus met hun ‘Concept’-phone

OnePlus is ook aanwezig op het MWC, maar komt niet met een nieuwe smartphone voor de consument op de proppen. Wel laat het bedrijf daar de OnePlus 11 Concept zien. Die aangepaste variant van de huidige OnePlus 11 bevat een ‘golvende achterkant’ en het bedrijf zelf zegt er tot nu toe het volgende over:

“De afbeeldingen tonen enkele technische hoogstandjes die aanwezig zijn op de OnePlus 11 Concept, bijvoorbeeld de ijzige blauwe leidingen over de gehele achterkant. Het is bijna alsof de OnePlus 11 Concept zijn eigen bloedvaten heeft. Die leidingen zijn ondergebracht in een gedurfd en futuristisch glasontwerp dat volgens OnePlus is geïnspireerd “op de kalme stilte en enorme kracht van een gletsjermeer.”

Al met al zeker de moeite waard om eens te bekijken, omdat we er toch zijn. Duik trouwens ook alvast even in onze huidige OnePlus 11 review, zodat je ook weet wat we van dat toestel vinden.

Maandag 27 februari – Honor Magic5’s

Ook Honor is aanwezig op de beursvloer en houdt op maandag 27 februari een evenement, wat ook te volgen zal zijn via een livestream. We horen tijdens dat event alles over de Magic5 Series én de Magic Vs. Het gaat volgens geruchten om minimaal drie high-end toestellen, goede camera’s én een vouwbaar scherm.

Naast de normale Honor Magic5 verwachten we ook een Pro- en Ultimate-variant. Of we de toestellen echter officieel in Nederland en België gaan zien is nog wel de vraag. Over de samenwerking met Google hoef je je trouwens geen zorgen te maken, in tegenstelling tot Huawei draaien Honor-toestellen wel op een volledige versie van Android.

ZTE met hun ‘3D-tablet’

Fabrikant ZTE is hier misschien wat minder bekend, maar deze grootmacht is ook aanwezig op het MWC. We gaan geen smartphone zien, maar wel een heel speciale tablet. Deze Nubia Pad 3D bevat namelijk een 3D-scherm wat je kunt bekijken zonder speciale bril op te hoeven zetten. Hoe dat precies werkt, gaan we daar natuurlijk zelf ontdekken!

Dinsdag 28 februari – Realme GT3

Ook Realme doet een duit in het zakje, want op 28 februari presenteert het bedrijf de Realme GT3. Dat toestel valt vooral op door één specifieke functie: snelladen. De smartphone wordt namelijk geleverd met een snellader van 240 Watt, net zoals de onlangs onthulde Realme GT Neo 5. De toestellen zijn vrijwel identiek, maar hebben alleen een andere naam.

De smartphone komt met een 4600 mAh-accu, die na vier minuten alweer voor de helft is opgeladen. De hele batterij voorzien van vers accusap duurt niet eens 10 minuten. Al met al genoeg te ontdekken dus. Of we de smartphone officieel gaan zien in de Benelux is echter de vraag. Realme is hier inmiddels niet meer echt actief zoals bijvoorbeeld wel het geval is in Oost-Europa.

Nog heel veel meer nieuwe toestellen, fabrikanten en gadgets

Dat is zeker niet alles, want er staan nog veel meer evenementen, gesprekken en hands ons op de planning. Zo is de Bullit Group aanwezig op het MWC (misschien wel met de nieuwe Motorola Defy) en gaan we uiteraard langs Motorola die onlangs verschillende nieuwe toestellen presenteerde in de Moto G-serie.

Ook Nokia is aanwezig op de beursvloer, maar of zij daadwerkelijk met nieuwe producten komen is nog de vraag. Uiteraard gaan we langs bij de stand van Oppo, Google, Samsung en Huawei, maar ook kun je denken aan accessoirefabrikanten, providers en andere partners. Al met al is er vast en zeker van alles te ontdekken!

Hebben we wat gemist, waarover jij als lezer wel iets hebt gelezen? Laat het ons dan even weten en dan kijken we of we nog een gaatje in onze agenda hebben om daar langs te schieten? En naar welke aankondiging kijk jij het meeste uit? Laat dat uiteraard even weten in onderstaande reacties!

