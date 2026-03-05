Dit zijn de 8 tofste gadgets van MWC 2026

Hoewel MWC vooral een smartphonebeurs is, laten techbedrijven steeds vaker ook andere gadgets zien. We zetten de tofste gadgets van MWC 2026 op een rijtje.
MWC 2026 gadgets: deze zijn het leukst
Het Mobile World Congress draait natuurlijk vooral om smartphones, maar de fabrikanten kunnen het niet laten om ook hun nieuwste gadgets te tonen. Vaak gaat dit om toffe concepten, zodat we kunnen dromen over de hebbedingen van de toekomst. Toch waren er ook tastbare producten te zien die nu of binnenkort te koop zijn
1. Xiaomi UltraThin Magnentic Power Bank 5000 15W
Deze nieuwe powerbank van Xiaomi klik je magnetisch achterop je Pixel-smartphone (of andere smartphone met magnetische achterkant), waarna je bijna vergeet dat de extra batterij er zit. De powerbank is namelijk maar 6 millimeter dik en weegt 98 gram.
Je toestel wordt draadloos opgeladen met een snelheid tot 15W, of via een kabel. De dunne powerbank heeft een 5000mAH-accu zodat je smartphone ongeveer twee keer zo lang meegaat. De UltraThin Magnentic is vanaf 59,99 euro te koop in drie verschillende kleuren.
2. Xiaomi Tag
Xiaomi komt daarnaast met een eigen bluetoothtracker voor een extreem zacht prijsje. Een enkele Xiaomi Tag kost namelijk maar 14,99 euro. Een pack van vier Tags kost 49,99 euro. De trackers werken samen met Vind-plek van Google.
3. Xiaomi Watch 5
Xiaomi had nog wat ruimte over op de beursvloer, want het bedrijf liet ook nog een nieuwe smartwatch zien. De Watch 5 draait op Wear OS, heeft een 1,54 inch-scherm en een batterijduur van bijna een week. Interessant is dat je gebaren kunt gebruiken om verschillende acties op het horloge te activeren. De Watch 5 is vanaf 299,99 euro verkrijgbaar.
4. Kantoorrobotjes van Lenovo
Lenovo liet twee gezellig robotjes voor op je bureau zien. De ene lijkt op een bureaulamp en kan je documenten scannen, daar een presentatie van maken en die vervolgens op je bureaublad of muur tonen.
Het tweede apparaatje lijkt op een wekker, maar deze bureaucompanion kan je afspraken bekijken en een gebalanceerde planning voor je dag maken. Zo zorgt de wekker onder andere dat je genoeg pauzes neemt om burn-out te voorkomen.
5. Lenovo Go Fold
Lenovo liet nog meer concepten zien, zoals de Legion Go Fold, voor als je onderweg wil gamen op een groot scherm. Het vouwbare scherm kan 11,6 inch groot worden en dat ziet er bizar uit. De controllers zijn los te halen, zodat je het scherm ook op tafel kunt zetten. Je kunt zelfs een klein toetsenbordje toevoegen om er een pc van te maken. Check ook de conceptlaptop met 3D-scherm van Lenovo.
6. Xiaomi EV hypercar
We hebben het niet vaak over auto’s op Android Planet en het is twijfelachtig of zoiets een gadget te noemen is, maar toch willen we de nieuwe conceptauto van Xiaomi laten zien. Kijk nou eens wat een plaatje.
7. PetPhone
Wat als je huisdier een eigen smartphone had? De PetPhone is niet alleen een tracker voor je kat of hond, maar heeft ook een microfoon en een speaker. Daarmee kun je niet alleen je huisdier bellen zodat ze jou kunnen horen, maar je huisdier kan jou ook bellen als het dier binnen zes seconden drie keer springt. Het ideale excuus om uit een meeting te stappen.
8. Motorola MA2
Motorola komt met een nieuwe dongle op de markt om draadloos Android Auto te gebruiken. De opvolger van de MA1 heet de MA2 en heeft een nieuw vierkant design en enkele nieuwe functies. Zo kun je nu twee smartphones pairen en wisselen tussen de toestellen via een knop. Ook kun je de dongle compleet uitschakelen voor als je even geen verbinding wil. De MA2 moet in mei op de markt verschijnen en Motorola noemt een prijs van ongeveer 40 dollar. Daarmee wordt de gadget een geduchte concurrent voor de AAWireless Two. Lees meer over de Motorola MA2.
De smartphones van MWC 2026
De hoofdrol op de beursvloer was natuurlijk weggelegd voor de smartphones. Kijk eens naar de Razr Fold en de Edge 70 Fusion van Motorola. Honor vouwt er op los met de Magic V6 en je wil ook de Clicks Communicator niet missen.
