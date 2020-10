Er rolt een update uit voor de Camera Go-app van Google, de app die is ontwikkeld voor goedkope smartphones met Android Go. Dankzij de nieuwe nachtmodus is het mogelijk om goede foto’s te maken in mindere lichtomstandigheden.

Nachtmodus Google Camera Go

Google rolt een update uit voor de Camera Go-app. Daardoor wordt het mogelijk om Night Mode te gebruiken, oftewel een nachtmodus. Zo maak je met de camera-app ook een prima foto in mindere lichtomstandigheden. Dat werkt uiteraard niet zo goed als bij Google Pixel-telefoons, maar zorgt toch voor bruikbare plaatjes. Dat gebeurt met behulp van kunstmatige intelligentie, iets waarin Google heer en meester is.

Volgens Google leg je zo beelden vast met heldere en nauwkeurige kleuren. Dat werkt in omgevingen met weinig licht en zowel binnen- als buitenshuis. Bij het gebruik van de nachtmodus worden meerdere opnames gemaakt. Deze worden vervolgens samengevoegd om zo duidelijke foto’s bij weinig licht te schieten.

Later dit jaar krijgt de camera-app ook een hdr-modus, maar details blijven voor nu uit. Hdr staat voor ‘high dynamic range’ en zorgt voor betere zichtbare verschillen tussen donkere en lichte delen van een foto. Daardoor zijn meer details te zien en wordt de foto een stuk levendiger en scherper.

Meer over Google Camera Go

Camera Go is de camera-app die te vinden is op budgettoestellen die draaien op Android Go. Dat is een uitgeklede versie van Android, waardoor deze nog goed draait op zulke telefoons. In maart werd de app gepresenteerd, waarbij de portretmodus de hoofdfunctie was. Ook daarbij kwam kunstmatige intelligentie om de hoek kijken. Bij een portretfoto staat het object scherp op de foto, maar is de achtergrond juist vervaagd.

De camera-app werd geïntroduceerd samen met de Nokia 1.3. De update rolt voor nu ook alleen uit voor dit betaalbare toestel, maar komt over enkele maanden ook naar andere Android Go-smartphones. Checken of de update al klaarstaat voor jouw Nokia? Duik dan de Play Store in en check daar of de nieuwe versie er is.

