Nano Banana 2 bouwt voort op eerder succes, dit is nieuw

Vorig jaar augustus verscheen een van de populairste AI-tools tot nu toe: Nano Banana. De AI van Google om afbeeldingen te bewerken, blinkt uit in gebruiksgemak en goede kwaliteit. Nu is er een interessante opvolger.

Nano Banana: populair met een reden

Het lijkt alsof iedereen tegenwoordig druk bezig is met het genereren en bewerken van afbeeldingen met AI. Er zijn talloze tools (apps, maar ook websites) om je creativiteit de vrije loop te laten, maar er is geen één zo populair als Nano Banana.

Dat heeft twee belangrijke redenen: de kwaliteit en toegankelijkheid ervan. Simpele prompts zijn vaak voldoende om een afbeelding op één specfiek punt te bewerken, terwijl andere elementen consistent blijven. Denk aan een foto van jezelf waarbij je je kapsel wijzigt, maar de rest hetzelfde blijft.

Prompt: ‘Maak een afbeelding van Museum Clos Lucé in de stijl van felgekleurd Synthethisch Kubisme.’

Preciezere resultaten met realtime info

Eind vorig jaar kwam Nano Banana Pro, een slimmere versie met meer mogelijkheden. Dat het allemaal nog beter en sneller kan, wil Google gaan bewijzen met Nano Banana 2. Functies die eerst alleen voor Pro-gebruikers toegankelijk waren, hebben hun weg ook gevonden naar deze nieuwe versie van Nano Banana.

Zo maakt het verbeterde AI-model gebruik van realtime informatie en afbeeldingen van Google Zoeken om specifieke onderwerpen gedetailleerd weer te geven. Dat zie je goed terug in bovenstaande afbeeldingen. Het eindresultaat met Nano Banana 2 is bijna een kopie van het museum, terwijl de poging met Nano Banana Pro minder getrouw is.

Verder is het mogelijk om met Nano Banana 2 nauwkeuriger tekst weer te geven en echt kloppende vertalingen te genereren. Dat is lang niet altijd het geval bij andere AI-tools. Sterker nog, vreemde taalfouten verraden vaak dat iets gegenereerd is met artificiële intelligentie.

Fotorealistische beelden en focus op consistentie

Ook als je op zoek bent naar een tool om op een snelle manier zeer realistische foto’s te genereren, zit je met Nano Banana 2 goed. Zo kun je nu meerdere vergelijkbare beelden maken waarbij je een onderwerp consistent kunt herhalen. Het gaat om maximaal vijf personages en de details van maximaal 14 objecten. Dat is fijn om verhalen te creëren zonder dat de look van de input steeds verandert.

Zie bijvoorbeeld de afbeelding hieronder. De prompt was: ‘Maak een afbeelding van deze 14 personages en items die lol maken op de boerderij. De algehele sfeer is leuk, gek en vrolijk. Het is strikt noodzakelijk om de identiteit van alle 14 personages en items consistent te houden.’ Nogal een lang verzoek, maar het eindresultaat mag er wezen.

Daarnaast kun je in het ontwerpproces direct rekening houden met de door jou gewenste beeldverhoudingen en resoluties. Ten slotte is er extra aandacht voor een levendige belichting, rijke texturen en scherpe details. Allemaal om de beste resultaten te bewerkstelligen.

Hier rolt Nano Banana 2 uit

Nano Banana 2 rolt vanaf deze week uit in diverse Google-producten, waaronder de Gemini-app, Google Zoeken, AI Studio, Google Cloud en Flow. Op veel Android-telefoons staat Gemini al standaard geïnstalleerd, anders vind je de app hieronder.

Lees ook onze Gemini-gids, met alle informatie over de app. Daarnaast komt Gemini naar Chrome, naar Google TV en zelfs naar je smart home.