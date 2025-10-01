Nano Banana is een hit: alles wat je moet weten over de AI-tool van Google

Niet alleen Android-updates, maar ook AI-tools krijgen nu een zoete naam van Google. Dit moet je weten over Nano Banana.

Nano Banana: alles wat je moet weten

Het is niet te voorspellen welke AI-tool van welk bedrijf aanslaat, maar Google heeft het voor elkaar met Nano Banana. Deze tool werd eind augustus gelanceerd en is sindsdien een grote hit. We leggen in dit artikel niet alleen uit wat Nano Banana is, maar ook wat je er allemaal mee kunt.

Wat is Nano Banana?

Met Nano Banana kun je bestaande afbeeldingen bewerken, met behulp van simpele prompts. Een groot verschil met andere tools is dat elementen in de afbeelding consistent blijven. Bewerk je bijvoorbeeld een foto van jezelf, dan blijf je op jezelf lijken terwijl je de achtergrond wijzigt of jezelf een ander kapsel geeft.

Waarom heet het Nano Banana?

AI-bedrijven zijn niet goed in het geven van namen aan hun producten, denk aan ChatGPT 03-mini-high of Gemini 2.0 Flash-Lite. Nano Banana heet eigenlijk Gemini 2.5 Flash Image, wat ook niet zo spannend klinkt.

Nano Banana lijkt nu op een naam waar urenlang over vergaderd is, om iets te verzinnen dat lang blijft hangen. In de praktijk moest een product manager bij Google Deepmind midden in de nacht nog een naam verzinnen voordat het AI-model ingediend kon worden bij een leaderboard voor AI-modellen. Het resultaat blijkt echter zo’n succes, dat we in de toekomst ongetwijfeld meer van dit soort maffe namen krijgen voor AI-modellen en AI-tools.

Hoe gebruik ik Nano Banana?

Nano Banana is beschikbaar binnen de Gemini-app. In de app tik je op ’tools’ en daarna op ‘Afbeelding’. Zie je daar een icoontje van een banaan, dan weet je zeker dat je te maken hebt met Nano Banana.

Je kunt beginnen door een afbeelding te genereren via een prompt, om deze daarna via extra prompts te bewerken. Door op het plusje te tikken kun je ook bestaande foto’ s toevoegen om die te bewerken.

Wat kan ik zoal doen?

De mogelijkheden zijn enorm. Je kunt het klein houden, zoals een voorwerp een andere kleur geven of een ander kapsel te proberen. Dat doe je door simpele opdrachten te typen zoals “maak de auto rood”. Of je pakt het grootser aan, door te vragen hoe je er uit zou zien als je een astronaut bent, of op een strand in Frankrijk rondloopt.

Je kunt ook meerdere foto’s uploaden en dan Gemini vragen om de afbeeldingen te combineren. Bijvoorbeeld een foto van jezelf en een foto van een kat, waarna je vraagt of Gemini een afbeelding kan maken waarin je de kat knuffelt. Of je vraagt Gemini de kleur of een patroon van de ene afbeelding te plaatsen op een voorwerp in de andere afbeelding. Ideaal als je een een nieuw behang of verfkleur wil uitproberen in je huis.

Je kunt aanpassingen blijven maken totdat je helemaal tevreden bent. Let wel op dat je met de gratis versie van Gemini tegen een limiet aan kunt lopen. Hoeveel vragen je op een dag kunt stellen staat niet vast, want dat is afhankelijk van de huidige drukte op de servers van het bedrijf.

Waarom is Nano Banana zo’n hit?

Simpel gezegd is Nano Banana een hit om twee redenen: de kwaliteit is verrassend goed en de tool is toegankelijk. Je hebt geen nieuwe app nodig, Gemini snapt je instructies al snel en de resultaten verschijnen in een kwestie van seconden. Wat ga jij maken?

Meer uit Gemini halen

