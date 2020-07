Google test momenteel een interessante functie uit, die een alternatief biedt voor Apples AirDrop. Over een tijdje kunnen telefoons met Android 6.0 of hoger snel bestanden delen met Nearby Share.

Nearby Sharing-bèta rolt uit voor Android

Het is ondertussen al lang bekend dat Google werkt aan een AirDrop-alternatief voor Android-telefoons. De functie blijkt eindelijk dichterbij te komen en draagt nu de naam Nearby Share. Deze deeloptie maakt het mogelijk om op korte afstand snel bestanden te sturen naar een ander toestel.

Nearby Share maakt gebruik van bluetooth en gps om telefoons in de buurt te detecteren. Vervolgens kun je ervoor kiezen om bestanden te delen via je wifi of 4G-verbinding. Er is daarnaast een mogelijkheid om geen gebruik te maken van je databundel, zodat je niet per ongeluk al je MB’s verspilt.

Google bevestigt aan Android Police dat de functie momenteel wordt getest, nadat Nearby Share plotseling verscheen op willekeurige telefoons. Het gaat hier om een gelimiteerde ‘server-side’-update, waarvoor alleen smartphones met de laatste Play Services-bèta in aanmerking komen.

Komt dit over als een soort déjà vu? Dat kan kloppen, omdat Google al eerder een soortgelijke functie testte in de Android 10-bèta. Toen stond de functie nog bekend als Fast Share, maar deze heeft het niet gehaald in de definitieve update. Nearby Share is het vervolg hierop en wordt de opvolger van Android Beam.

Beschikbaarheid van Nearby Sharing

Nearby Share wordt nu getest op een gelimiteerd aantal smartphones die aangemeld zijn voor de Play Services-bèta. Zelfs als je hieraan voldoet, is de kans klein dat je de functie nu op je telefoon vindt.

Google heeft niet gezegd wanneer het Nearby Share officieel uitbrengt, maar vermoedelijk gaat dit niet erg lang duren. De fabrikant vertelde wel aan Android Police dat de functie uiteindelijk beschikbaar wordt voor apparaten met Android 6.0 Marshmallow of hoger. Tot slot is Google van plan om Nearby Share ook op andere platforms te introduceren.

