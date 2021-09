Satellieten stelen de show: Nederland moet langer wachten op snel 5G

Snelle 3,5GHz-frequenties voor 5G zouden begin volgend jaar geveild worden, zodat Nederland eindelijk optimaal gebruik kan maken van het mobiele netwerk. Helaas moeten we nog even geduld hebben.

Lees verder na de advertentie.

Satellietbedrijf maakt gebruik van 3,5GHz-frequentie onmogelijk

5G is inmiddels al een tijdje beschikbaar in Nederland. We kunnen echter nog geen optimaal gebruik maken van het ultra-snelle netwerk, omdat het momenteel werkt op relatief lage frequenties. Die zorgen ervoor dat 5G momenteel niet de grote snelheidsboost is waar we allemaal op hoopten.

Het Nederlandse 5G zou in 2022 eindelijk gebruik gaan maken van snelle 3,5GHz-frequenties. Satellietbedrijf Inmarsat gooit echter flink wat roet in het eten. Het bedrijf houdt de frequentie bezet voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie in het Friese Borum. De komst van sneller 5G is hierdoor officieel uitgesteld, schrijft demissionair staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.

Keijzer gelooft in een goede afloop. “Het verheugt mij dat Inmarsat in dat gesprek heeft aangegeven eveneens toe te willen werken aan een oplossing”, schrijft de secretaris. Wanneer die oplossing gevonden wordt, is alleen nog de vraag. Het doel is om het snellere 5G zo snel mogelijk aan te bieden.

Ergens in het najaar van 2022

Volgens de eerdere planning zouden providers de 3,5GHz-frequentieband in september volgend jaar in kunnen zetten voor 5G. Of september een reëele deadline blijft, is de vraag. Keijzer wil eerst het advies van een commissie afwachten. Deze commissie is nog niet opgesteld en start naar verwachting ergens de komende maanden.

Gelukkig moet Nederland aan de verplichtingen van het Europese Telecomkader voldoen en snel 5G-internet zo snel mogelijk uitrollen. Het uitstel is vervelend nieuws, maar we kunnen erop rekenen dat we niet al te lang meer moeten wachten op het 5G waar we al jaren over dromen.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Android-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!