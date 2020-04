Dit weekend hebben zeven app-ontwikkelaars hun coronavirus-apps gepresenteerd. Volgende week besluit het kabinet met welke maker zij verder gaat. Opmerkelijk is dat één van de voorgestelde apps al een datalek heeft gehad.



Coronavirus-apps zijn onthuld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte vrijdag bekend welke zeven apps potentie hebben om landelijk te worden ingezet. Dit weekend worden deze apps gepresenteerd aan experts en politici, en via een livestream ook aan de rest van Nederland. Op zaterdag werden de applicaties onthuld waarna experts en wetenschappers feedback konden leveren.

Deze kritiek is in de nacht van zaterdag op zondag verwerkt. Vandaag, zondag 19 april, geven de app-makers nogmaals een presentatie. Vervolgens is het de bedoeling dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdag bekendmaakt welke app(s) men wil inzetten.

Het merendeel van de apps maakt gebruik van bluetooth om afstanden tussen mensen te meten. De app houdt dan bij of je in de buurt bent geweest van mensen die mogelijk het virus met zich meedragen. Als dit het geval is, krijg je een melding hiervan en kun je zelf bepalen wat je er vervolgens mee doet.

Het bijhouden van contactmomenten tussen mensen op straat is natuurlijk erg privacygevoelig. Om de inbreuk op ieders privacy zoveel mogelijk te beperken, worden deze contactmomenten waarschijnlijk niet gelinkt aan personen. In plaats daarvan blijven gebruikers anoniem en worden de gegevens versleuteld. Dit weekend is ingelast om alle mogelijke pijnpunten in de apps aan te stippen.



Datalek bij 1 app

Ondanks de ontwikkelaars beweren dat de gegevens anoniem blijven en worden versleuteld, blijft privacy een groot struikelblok voor de apps. Bij een van de zeven corona-apps, Covid 19 Alert, is immers nu al een groot datalek geconstateerd. In de gepubliceerde broncode van de app staan bijna 200 volledige namen, e-mailadressen en wachtwoorden van gebruikers van een andere app.

Naast Covid 19 Alert doen ook Smart Quarantine, ito en drie nog naamloze apps mee aan de ‘corona-appathon’. Initiatiefnemers zijn onder meer bekende partijen als Capgemini en Accenture, maar er doen ook collectieven mee. ito wordt bijvoorbeeld ontwikkeld door een Duits collectief.

De meeste coronavirus-apps proberen de ziekte te traceren om anderen te waarschuwen. Ook zijn er applicaties die juist medische gegevens willen opslaan. Het is de bedoeling dat mensen zelf aangeven of ze besmet zijn geraakt, of niet. Vervolgens worden anderen gewaarschuwd.

Het programma is live te volgen via de site van de Rijksoverheid. Eerder maakten Apple en Google al bekend samen te werken aan een traceerfunctie voor Android-telefoons en iPhones. Hoe bovenstaande apps hiermee omgaan is nog niet duidelijk. Google wil de traceerfunctie in ieder geval via Play Services uitrollen.