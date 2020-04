De Nederlandse overheid is van plan om met twee applicaties de besmettingen van het coronavirus in Nederland te traceren. Dat heeft minister Hugo de Jonge gezegd tijdens een persconferentie. Verder onderzoek naar de apps wordt nu gedaan.

Nederlandse overheid: “Coronavirus traceren met apps”

Volgens de minister wil de overheid met twee applicaties de verspreiding van het coronavirus beter traceren. De aankomende weken wordt onderzoek gedaan naar de applicaties. Volgens de Jonge kun je met de eerste applicatie checken of je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het virus. Vervolgens krijg je het advies om binnen te blijven en wordt opgeroepen om de tweede applicatie te gebruiken.

Met die tweede app kom je in contact met een dokter in de buurt. In andere landen zoals Duitsland en Engeland wordt al gewerkt met een soortgelijk systeem. De app om te checken of je in de buurt van een besmette persoon bent geweest, zou kunnen werken via bluetooth. De minister laat niet weten of er wordt gedacht aan een app die al op de markt is, of dat er speciaal iets ontwikkeld moet worden.

De Jonge laat weten dat er de komende weken wordt gekeken naar alle mogelijkheden. Volgens hem is het wel nodig dat “heel veel mensen gebruik gaan maken van de app” om het systeem goed te laten werken. Op de vraag of de app verplicht wordt om te gebruiken, geeft hij nog geen antwoord. “Daarvoor is het te vroeg om uitspraken te doen”, noemt hij. Daarbij zou het ook eerst getest kunnen worden in een bepaalde regio.

OLVG Corona check-app

Voor de tweede applicatie noemt de minister al wel een alternatief: de OLVG Corona check-app van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis uit Amsterdam. Het ziekenhuis laat weten dat de app al wordt gebruikt in die regio en dat het daarmee op een afstand grote groepen mensen kan volgen. Verdere informatie over de beide apps en het gebruik ervan zal later volgen. Tot slot liet de Jonge weten dat apps als deze nodig zijn ter ondersteuning van de GGD.

