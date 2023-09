Deze streamingdiensten hebben de beste Nederlandse series en films

Op internationale streamingdiensten vind je steeds meer Nederlandse series en films. We zetten op een rij waar je deze kunt vinden.

Nederlandse series en films op streamingdiensten

In de begintijden van de grote streamingdiensten was het bijzonder als er eens een Nederlandse productie werd gemaakt. Zo kwam Netflix in 2019 met de Belgisch-Nederlandse samenwerking Undercover en een jaar later met de echte eerste Nederlandse Netflix Original: Ares. Inmiddels gebeurt er veel meer.

De hoeveelheid Nederlandse producties zal de komende jaren stijgen. Dankzij een nieuwe wet moeten grote streamingdiensten die in ons land actief zijn vijf procent van hun Nederlandse jaaromzet investeren in Nederlandse producties.

Maar wat is er nu al te kijken? We nemen een duik in het aanbod bij de internationale streamingdiensten. Daarnaast staat er natuurlijk een hoop op NPO Start. En ben je benieuwd naar wat Videoland te bieden heeft? Check dan ons overzicht met de beste Videoland-series.

Netflix: Meer dan Undercover

Naast het al genoemde Undercover (en de spin-offs) en Ares heeft Netflix meer Nederlandse series en films. Voor zo’n grote streamer valt het aanbod wel een klein beetje tegen, ook in kwaliteit. Enkele hoogtepunten:

Dirty Lines

Een studente vindt een bijbaantje bij een nieuw soort bedrijf in Nederland: de sekslijn. Deze vlotte serie zit vol leuke personages en geeft een tof tijdsbeeld van de jaren tachtig in ons land.

Toon

De introverte Toon wordt per ongeluk een hit op YouTube, waardoor hij zich in de extreem extraverte showbizzwereld moet bevinden. Dat is heerlijk ongemakkelijk.

Oei, ik groei!

De film Oei, ik groei! is vooral leuk als herkenning voor mensen met jonge kinderen. In de film volg je verschillende ouders die net een baby hebben gekregen.

Prime Video: verrassende kwaliteit uit Nederland

Prime Video van Amazon valt de laatste tijd op met steeds meer Nederlandse producties. Dat zijn deels shows die ook op televisie te zien zijn, zoals Jelka op Eigen Houtje en Tough as Nails. Of films die ook in de bioscoop te zien waren, zoals de aandoenlijke animatiefilm Knor. Maar Prime Video heeft ook originele Nederlandse series en films. Enkele hoogtepunten:

Modern Love Amsterdam

In zes losstaande afleveringen duik je in het leven van zes verschillende stelletjes in Amsterdam. Modern Love Amsterdam is een mooie collectie verhalen over de liefde, met alle pracht en moeilijkheden die daarbij horen.

De Oost

In deze sterke oorlogsfilm volg je een jonge Nederlandse soldaat in Nederlands-Indië in 1946. De film vertelt onder andere over de omstreden acties van kapitein Raymond Westerling.

LOL: Last One Laughing

Zet komieken in een ruimte en geef ze één opdracht: je mag niet lachen. Wie houdt dat het langste vol en komt als winnaar uit de bus? Praktisch elk land waar Prime Video verschijnt heeft een eigen versie van dit concept en de Nederlandse versie is helemaal top.

Kelly

In deze documentaire krijg je een kijkje in het leven van Kelly, die Nederlanders vooral kennen van de allereerste editie van Big Brother. Kelly viel toen op als één van de eerste openlijk transgender vrouwen op de televisie.

Daarnaast is er op Prime Video een hele hoop Nederlandse stand-up-komedie te vinden, en zijn de Belgische producties ook niet mis.

Deze streamingdiensten hebben niets

Op dit moment zijn er ook nog streamingdiensten die nauwelijks tot niets doen met originele Nederlandse producties, maar dat kan door de nieuwe wet in de toekomst wel veranderen.

HBO Max probeerde het even met realityserie Fboy Island Nederland, maar is daar ook weer snel mee gestopt. Ook bij Disney Plus schiet het nog niet op. Daar kun je wel kijken naar de documentaireserie Dat ene woord – Feyenoord. En weet je nog dat Viaplay grote plannen had voor Nederlandse producties? Dat is allemaal stopgezet na de tegenvallende resultaten van de streamingdienst.

