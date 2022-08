Neptelefoontjes zorgen voor miljoenenschade: zo word jij geen slachtoffer

Engelstalige neptelefoontjes zorgen voor miljoenen aan schade. Met deze tips zorg je ervoor dat jij geen slachtoffer van telefoonoplichting wordt.

Neptelefoontjes zijn een groot probleem

Grote kans dat je weleens een neptelefoontje hebt ontvangen. Je wordt bijvoorbeeld gebeld door een zogenaamde Rijksoverheid-medewerker. In het Engels legt deze persoon uit dat jouw burgerservicenummer (BSN) voorkomt in een omvangrijke drugszaak.

Om te bewijzen dat jij hier niets mee te maken hebt, zou je er verstandig aan doen je geld bij de overheid te stallen. In werkelijkheid heb je met criminelen te maken die uiteraard uit zijn op je centen.

In september 2021 kreeg de Fraudehelpdesk de eerste meldingen over deze ‘bsn-zwendel’. Nu, bijna een jaar later, blijkt dat de Engelstalige neptelefoontjes voor minstens 1,7 miljoen euro aan schade hebben geleid.

Het daadwerkelijke schadebedrag ligt hoogstwaarschijnlijk (veel) hoger. Uit ervaring weet de Fraudehelpdesk namelijk dat slechts zo’n tien procent van het aantal slachtoffers zich bij de organisatie meldt.

Zo gaan de oplichters te werk

De werkwijze van de criminelen is vrijwel altijd hetzelfde. Cybercriminelen doen zich via de telefoon voor als een medewerker van de ‘Dutch National Police’ (politie) of ‘Dutch Supreme Court’ (de Hoge Raad der Nederlanden). Wanneer mensen opnemen, krijgen zij een Engels ingesproken bandje te horen.

Meestal willen de kwaadwillenden zoveel mogelijk persoonlijke informatie over je verzamelen, waaronder je BSN. Het uiteindelijke doel is altijd geld. Men probeert je te overtuigen dat je geld momenteel niet veilig is en dat je het schadebedrag beter kunt veiligstellen bij een (zogenaamde) bankrekening van de politie of Hoge Raad.

De Fraudehelpdesk weet niet precies wie er achter de telefoonoplichting zit. Het vermoeden is dat de zwendel wordt uitgevoerd door Indiase bendes. Zo wordt er Engels gesproken met een Indiaas accent en ontvangt men geen meldingen op nationale feestdagen in India.

Het listige aan de truc is dat men gebruikmaakt van spoofing. Hierdoor lijkt het alsof je gebeld wordt door het echte nummer van de Hoge Raad of politie. In werkelijkheid gaat het om een trucje.

Neptelefoontjes bestrijden

De Fraudehelpdesk heeft diverse tips om neptelefoontjes te herkennen. Ten eerste moet je alert zijn op vreemde telefoontjes en sms’jes en proberen helder na te denken. Is het logisch dat de Nederlandse politie jou in het Engels belt omdat je verdachte in een drugszaak zou zijn?

Wees ook extra alert op het moment dat de beller naar persoonlijke informatie vraagt. In de meeste gevallen proberen de criminelen zo een ‘dossier’ van je op te bouwen, om het verhaal zo persoonlijk mogelijk te maken.

Maar, telefoonoplichting kan erg intimiderend overkomen en iedereen kan slachtoffer worden. Daarom adviseren de Fraudehelpdesk en banken om nooit geld over te schrijven op basis van een oproep of sms-bericht. Overheidsorganisaties en banken zullen je immers nooit telefonisch vragen om (grote sommen) geld over te maken. Verstandiger is het om direct op te hangen. Op die manier voorkom je dat de cybercrimineel de kans krijgt om je over te halen.

Download geen apps

Verder is het belangrijk om nooit apps of software te downloaden op verzoek van de beller. Doe je dat wel, dan geef je de cybercrimineel waarschijnlijk de volledige controle over je telefoon op computer. De criminelen willen namelijk vaak dat je apps of software met malware downloadt. Dit soort virussen kunnen ervoor zorgen dat criminelen bijvoorbeeld met alles op je apparaat kunnen meekijken.

Word je gebeld door een vreemd telefoonnummer uit het buitenland? Bel dit nummer dan niet zomaar terug. Mogelijk bel je in werkelijkheid naar een duur telefoonnummer waarbij de teller begint te lopen op het moment dat je contact opneemt.

Ben je onverhoopt toch slachtoffer geworden van telefoonoplichting, doe dan altijd aangifte bij de politie. Ook is het verstandig om een melding bij de Fraudehelpdesk te doen. Op die manier komen we meer te weten over de omvang van bepaalde zwendels.

Tot slot is het belangrijk om regelmatig back-ups van je telefoon (en andere electronica) te maken. Wanneer je slachtoffer wordt van online oplichting, dan kun je op die manier in één keer al je persoonlijke gegevens terugzetten en direct de eventueel geïnstalleerde virussen wissen.

Meer veiligheidstips

Op Android Planet delen we regelmatig tips om je Android-telefoon zo veilig mogelijk te gebruiken. Lees bijvoorbeeld onze artikelen over Android-virussen zoals adware, malware en ransomware.

