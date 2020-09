Google is gigantisch slecht in het bewaren van geheimen. Nadat afgelopen weken al foto’s van haar nieuwe speaker opdoken, weten we nu ook hoe de verpakking van de Nest Audio eruitziet. De Google Home-opvolger lijkt iets groter te worden en wordt volgende week officieel onthuld.

Gelekt: dit is de verpakking van de Nest Audio

Googles nieuwe speaker is onderworpen aan een zogeheten unboxing, waardoor we precies weten wat er in de verpakking van de Nest Audio zit. Kleine spoiler: niet veel. Naast de speaker zelf is er namelijk alleen een handleiding en oplader aanwezig. Deze lijkt qua afmetingen op de stroomvoorziening van de Nest Hub Max, een ‘slim scherm’ van Google.

Het is daarom veel interessanter om te weten hoe de Nest Audio klinkt. De bron van de foto’s, een anonieme gebruiker op het populaire Reddit-forum, zegt daarover het volgende: “De audiokwaliteit van de Nest Audio blaast de Google Home omver. Hoge tonen zijn heel helder, lage klanken zijn goed gedefinieerd en de bass is daadwerkelijk voelbaar.”

Sterker nog, de bron denkt dat de nieuwe Google-speaker de concurrentie met andere boxen aankan. “Bij het afspelen van muziek met veel lage tonen is de geluidskwaliteit vergelijkbaar met mijn Symfonisk-speaker.” De Symfonisk wordt is een gezamenlijke speaker van Sonos en IKEA.

Google-evenement volgende week: dit verwachten we

Grote verrassingen verwachten we niet, maar volgende week vindt het eerstvolgende Google-evenement plaats. Naar verluidt kondigt de fabrikant hier onder meer de opvolger van de Chromecast Ultra aan. Deze gaat volgens de geruchten simpelweg door het leven als ‘Chromecast met Google TV’ en zou onder meer een afstandsbediening krijgen.

Ook krijgen we hier een opvolger voor de Google Home te zien, de hierboven besproken Nest Audio. De slimme speaker wordt volgens geruchten uitgerust met de Google Assistent en zou rond de 100 euro gaan kosten. Verder gaat de avond voornamelijk om de Google Pixel 5 en Google Pixel 4a (5G-versie) draaien, Googles nieuwe smartphones.

