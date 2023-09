Deze Nest-speakers kun je niet meer toevoegen aan meerdere groepen

Sommige Google Nest-speakers en Chromecasts zijn niet meer toe te voegen aan meerdere groepen in de Google Home-app. Waarom dat zo is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Google Home-groepen: niet meer voor deze apparaten

Met behulp van de Google Home-app kun je slimme apparaten zoals speakers in een groep samenvoegen. Zo luister je bijvoorbeeld makkelijk muziek op meerdere speakers tegelijk in je woonkamer of kantoor.

Voorheen kon je alle Google Nest-speakers en Chromecasts in meerdere groepen toevoegen, maar daar heeft de zoekgigant een stokje voor gestoken. Een aantal apparaten kan voortaan alleen worden toegevoegd aan een enkele groep. Probeer je ‘m daarna toch nog toe te voegen aan een tweede, dan krijg je een foutmelding. Op een supportpagina van Google is te lezen dat het gaat om de volgende apparaten:

Heb je één van bovenstaande apparaten al toegevoegd aan meerdere groepen, dan blijft dit vooralsnog werken zoals je gewend bent. Waarom dit plots niet meer kan, is giswerk. Het kan te maken hebben met Sonos, dat jaren geleden een rechtszaak is gestart tegen Google vanwege inbreuk op bepaalde patenten.

Ook is het dan nog de vraag waarom andere Google-devices nog wel in meerdere groepen geplaatst kunnen worden. De zoekgigant heeft hier nog geen duidelijkheid over gegeven.

Wil je zelf (nog) aan de slag met het maken van zo’n groep van slimme producten? Lees dan ons tipartikel waarin we stap voor stap uitleggen hoe je een Google Home-speakergroep aanmaakt en gebruikt.

