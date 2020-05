Vanaf nu is Nest Wifi in Nederland verkrijgbaar, een manier om makkelijk en snel een draadloos internetwerk aan te leggen. Het instappakket bestaat uit een router en internetpunt (die het bereik verlengt) en kost 259 euro.



Nest Wifi kopen nu mogelijk

Een compleet nieuw product is de Nest Wifi niet. Het mesh-netwerk werd vorig al aangekondigd tijdens Google I/O, maar verscheen tot nog toe alleen in een select groepje landen. Vanaf vandaag is Nest Wifi ook in Nederland verkrijgbaar. Het instappakket bestaat uit een router en internetpunt en kost 259 euro. Een losse router kost 159 euro en een extra punt 139 euro. Je kunt de Nest Wifi aanschaffen bij BBC, Bol.com, Coolblue, Mediamarkt en de webshop van Google.

Nest Wifi is de opvolger van Google Wifi. De nieuwe router en internetpunten kruipen qua design naar andere Nest-producten toe, zoals de Nest Mini-speaker. Het wifi-punt heeft een rond ‘marshmellow-design’ met een ingebouwde microfoon. Wanneer deze is uitgeschakeld, gaat het lampje aan de onderkant oranje branden. Als de Google Assistent wél naar je luistert, kleurt hij juist wit.

Volgens Google heeft het Nest Wifi-instappakket genoeg in zijn mars om een gemiddeld huishouden van stabiel draadloos internet te voorzien. Een router voorziet een oppervlak van ruim 200 vierkante meter, terwijl een internetpunt 148 vierkante meter beslaat.

Nest Wifi is een mesh-netwerk. Hierbij wordt de capaciteit van het netwerk tussen losse apparaten met elkaar gedeeld, in dit geval dus de internetpunten. Dit zorgt ervoor dat je overal in huis stabiel draadloos bereik hebt.

Overal stabiel draadloos internet

Voor 139 euro kun je een los wifi-punt erbij aanschaffen. Deze plaats je vervolgens op een strategische plek in huis. Je kunt tot en met 100 draadloze apparaten op je netwerk aansluiten. Op de router zijn bovendien twee ethernet-aansluitingen aanwezig. Zo kun je ook een apparaat met bedraad internet aansluiten.

Verder heeft Google enkele handige features aan Nest Wifi toegevoegd. Zo beschikken de router en het internetpunt standaard over WPA3, een sterke beveiligingsstandaard. Ook handig is dat het product overweg kan met Google Wifi, zijn voorganger. Door de twee te koppelen, is je reeds bestaande netwerk goedkoop uit te breiden.

Ook geeft Nest Wifi voorrang aan Google Stadia. Tijdens het online gamen eigent Googles gamedienst zich automatisch meer capaciteit toe. Op die manier heb je minder snel last van haperingen. Naast stembediening kun je je thuisnetwerk overigens ook via de Home-app van Google aansturen.

Ben jij de handige Harry van de familie? Via diezelfde app is het mogelijk om de Nest Wifi-systemen van anderen te bedienen, zoals die van familie. Zij hoeven jou alleen eenmalig toestemming te geven waarna je op afstand problemen kunt oplossen.

