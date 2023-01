Netflix groeit enorm, maar restricties komen er binnenkort echt aan

Netflix heeft er in het vierde kwartaal van 2022 veel meer gebruikers bijgekregen dan verwacht. Daarnaast benadrukte het bedrijf nogmaals dat het delen van je account in meer landen extra geld gaat kosten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix meer abonnees, maar komt met maatregelen

Netflix heeft haar verdiensten van het vierde kwartaal 2022 gepresenteerd aan aandeelhouders. In het rapport lezen we onder meer over een verrassende toename in Netflix-abonnees en dat de streamingdienst van plan is geld te vragen voor het delen van je account.

Nadat de Amerikaanse streamingdienst in het derde kwartaal een abonneetoename van 2,4 miljoen onderging, voorspelde zij een stijging van 4,5 miljoen in het vierde kwartaal. Die voorspelling is flink overtroffen, want in de afgelopen periode kwamen er maar liefst 7,7 miljoen nieuwe klanten bij. 231 miljoen mensen hadden aan het einde van vorig jaar een abonnement bij Netflix.

Netflix pakt meelifters aan met extra kosten

Zoveel gebruikers brengen helaas ook nadelen met zich mee. Gebruikers delen massaal accounts met vrienden en/of familie buiten hetzelfde huishouden. Het is voordelig voor gebruikers, maar een langlopend probleem voor streamingdiensten. In de hoop het aantal abonnees nog verder te doen stijgen, breidt Netflix een einde aan het delen van accounts.

Wanneer je in sommige andere landen je account deelde met iemand buiten je huishouden, kreeg je al een melding om meer te betalen. Netflix gaat vanaf het eerste kwartaal van 2023 deze melding breder toepassen en in meer landen.

Netflix maakt het overstappen op een eigen account makkelijker voor zij die de streamingdienst ‘lenen’. Bijvoorbeeld met de transfer-optie, waarmee je gemakkelijk sub-accounts overzet naar een nieuwe gebruiker. Of met apparaatbeheer, waarmee je ziet welke gebruiker op welk toestel is ingelogd. Deze gebruikers kun je ook op afstand uitloggen.

In twaalf andere landen bracht Netflix eerder al een abonnement uit met advertenties. Het abonnement is een paar dollar goedkoper per maand, maar daarvoor worden films en series wel onderbroken door advertenties. Netflix verlaagt daarmee de drempel voor gebruikers om een abonnement af te sluiten. In Nederland is dit accounttype niet beschikbaar.

Wat vind jij? Moet Netflix een extra bedrag vragen voor ‘meelifters’ ondanks dat ze flink groeien? Laat het weten in de reacties hieronder!

