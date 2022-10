Netflix kondigt abonnement met advertenties officieel aan

Heel veel huishoudens hebben een abonnement op een streamingdienst. Netflix lijkt het nu nóg aantrekkelijker te willen maken met een goedkoper abonnement. Wat je daarmee bespaart en wat je opgeeft, leggen we hier uit.

Een goedkoper Netflix-abonnement, maar met reclame

Voor mensen die geen Netflix-abonnement kunnen veroorloven of het simpelweg te duur vinden, komt Netflix met ‘Basic with Ads’. Een abonnement dat – zoals de naam al verklapt – reclame bevat tijdens het kijken van je favoriete film of serie. Waar het reguliere ‘Basic’-abonnement van Netflix 10 dollar kost, betaal je voor de versie met advertenties 3 dollar minder, namelijk 7 dollar per maand.

Het nieuwe abonnement kan dus zo’n 36 dollar per jaar schelen, maar daarvoor offer je ook een aantal zaken op. Zo kijk je niet meer ongestoord naar je films en series. Ieder uur aan kijktijd zal voor zo’n 4 tot 5 minuten uit reclame bevatten. Deze spelen zich voor en tijdens het kijken af.

Kwaliteit hetzelfde, maar zonder download-functie

Er zijn een aantal titels die niet meteen beschikbaar zijn als ze uitkomen. Daarnaast kunnen gebruikers van een ‘Basic with Ads’-abonnement geen films en series downloaden. Je kijkt dus alleen films of series onderweg als je verbonden bent met wifi of mobiele gegevens.

Wel blijft de kwaliteit van de content hetzelfde als bij het reguliere ‘Basic’-abonnement. Dat betekent dat je tot maximaal 720p – oftewel hd – kan streamen. Dat is voldoende voor op je smartphone, maar oogt op grotere schermen minder scherp.

‘Basic with Ads’ beschikbaarheid in Nederland

Netflix lanceert het nieuwe en goedkopere abonnement op 3 november. In eerste instantie is ‘Basic with Ads’ beschikbaar in twaalf landen, namelijk Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Korea, Mexico, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nederland staat hier niet tussen en of het abonnement in de toekomst ook hier verkrijgbaar zal zijn, is onbekend.

Zou jij een Netflix-versie met reclame nemen, om maandelijks 3 dollar te besparen? Laat het ons weten in de reacties. Ben je op zoek naar goede aanraders om te streamen? Bekijk dan wekelijks onze streamings-tips. Wil je up-to-date blijven over het laatste streamingnieuws? Houd dan Android Planet in de gaten.